Horóscopo de hoy 28 de mayo 2018: predicción en el amor y trabajo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 28 de mayo de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Preste atención y cuidado a los amigos de siempre. Día perfecto para invertir. No busque protección en sus compañeros, no la necesita. El hierro es necesario para el organismo, vigílelo.

Tauro

En el amor, conseguirá lo que quiera. Las cuestiones de dinero atraviesan un pequeño bache. En el plano laboral, muestre su talento a las personas adecuadas. Tenga cuidado, el exceso de inactividad no es bueno.

Géminis

Deje atrás la monotonía y salga a conocer gente. Oportunidad de aumentar su economía, no la deje pasar. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Cuidado con las articulaciones, no coja demasiado peso.

Cáncer

Esa buena disposición le favorecerá en el amor. La economía marcha bien, pero no se desmelene. Ese cambio de turno en el trabajo será pasajero. Le apetecerá poner a punto su cuerpo y hoy es el día.

Leo

Está predispuesto a la discusión con su pareja; evítelo. Juegue a la lotería, la suerte le favorece. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. Mejore su dieta a base de vitaminas y minerales.

Virgo

No le irá bien en los temas románticos o pasionales. No debe hacer operaciones demasiado arriesgadas. Vive un gran momento de serenidad en el trabajo. Caminar a diario mejorará su salud y su ánimo.

Libra

Las relaciones sentimentales son inmejorables. Tener negocio propio siempre ha sido su ilusión, láncese. Esas dudas profesionales hoy se aclararán. Disfrutar más de su tiempo libre aliviará su estado de ánimo.

Escorpio

Recupera la complicidad amorosa que perdió hace tiempo. No haga ningún tipo de apuesta monetaria. Si cambia de trabajo no le dé prioridad a la nómina. Si no duerme más, el día de hoy será una carga para usted.

Sagitario

No se sorprenda si encuentra a su pareja poco receptiva. Goza de una mayor estabilidad financiera. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.

Capricornio

Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Si está sin trabajo hoy es un buen día para encontrarlo. La alegría dominará su carácter y marcará un nuevo ritmo de vida.

Acuario

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Sus habilidades sociales le proporcionarán un buen empleo. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Piscis

En el amor, lo que venía soñando está a punto de suceder. Es un buen momento para hacer inversiones. Se sentirá útil y querido entre sus compañeros. La recuperación de su enfermedad le obliga a caminar.