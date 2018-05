Horóscopo de hoy 24 de mayo 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Jueves, 24 mayo 2018, 05:41

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 24 de mayo de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Es un mal momento para llevar a cabo nuevos negocios. Nadie podrá frenar su buena racha en el trabajo. No deje pasar los días sin acudir a sus revisiones.

Tauro

Los astros le unen a sus seres queridos. Beneficios económicos gracias a los juegos de azar. La competitividad enturbiará el ambiente laboral. Piense también en su cuerpo y ocúpese más de él.

Géminis

Dedique más tiempo a estar con su familia. Su saldo le permite realizar ese viaje soñado. Posibles problemas en el trabajo. Sus dientes están muy sensibles al frío y al calor.

Cáncer

Está siendo demasiado duro con sus seres queridos. Controle los gastos, puede surgir cualquier contratiempo. Han conseguido entre todos un entorno laboral envidiable. Novedades positivas en cuestiones de salud.

Leo

Hable con más confianza con familiares y amigos. Debe ahorrar si quiere hacer el viaje soñado. Prudencia si aparecen dificultades en el trabajo. Intente recuperar la energía que ha gastado.

Virgo

Creará un buen ambiente familiar. Haga un uso racional del teléfono y reducirá la factura. Échele ganas al trabajo y verá los resultados. Alcanzará el bienestar físico deseado.

Libra

Logrará lo que desea en el plano sentimental. Consulte con un experto antes de arriesgar su dinero. Llame la atención de sus jefes y quizá consiga un ascenso. Los temores le provocarán problemas de insomnio.

Escorpio

Llegan pretendientes inesperados. Sus recursos económicos empiezan a escasear. No se comprometa a tareas laborales que no puede cumplir. Halle tiempo para empezar un régimen o apuntarse al gimnasio.

Sagitario

En la convivencia, tensiones y riñas. No se preocupe tanto por el dinero y disfrútelo. La colaboración de sus compañeros le será muy útil. Debe cuidar su alimentación si quiere rendir más.

Capricornio

Intensidad en amores y desamores. Buen día para sacar adelante proyectos económicos. El panorama profesional es francamente esperanzador. Las energías le están abandonando, no se agote.

Acuario

Le apetecerá más la amistad que el amor loco. No haga planes económicos a largo plazo. No se dedique al trabajo hasta la extenuación. Relájese, su organismo no necesita cuidados especiales.

Piscis

Organice un viajecito divertido con su pareja. Van a llegar unos pagos que no esperaba. El trabajo desempeñado le enorgullece. Anda un poco desordenado en su interior, pero no es grave.