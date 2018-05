Horóscopo de hoy 21 de mayo 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Lunes, 21 mayo 2018, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 21 de mayo de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Día estupendo en su relación amorosa. Cuidado con arriesgar bienes materiales. Sus compañeros tienen muy buena opinión de usted. Duerma más horas, lo necesita.

Tauro

Va a conocer a una persona muy especial. Un familiar acude a usted con un problema económico. No se deje llevar por utopías profesionales. Cualquier momento libre es bueno para mover su cuerpo.

Géminis

Hoy es un buen día para invitar a su pareja al cine. Jornada propicia para acuerdos económicos. No tendrá ninguna dificultad con su trabajo. Hoy es el día de empezar a leer ese libro que tanto le apetece.

Cáncer

Conseguirá lo que quiere si despliega su seducción. En lo económico, la suerte estará de su parte. El hablar de más le puede perjudicar ante sus jefes. Sobrado de salud, enhorabuena.

Leo

Regale a su pareja eso que tanto desea. Su economía no corre peligro. El trabajo realizado en equipo ayuda a superar problemas. Corrija las malas posturas, le perjudicarán.

Virgo

Intente complacer a su pareja, lo necesita. No se comprometa con gastos que no puede afrontar. Quizá surja un viaje relacionado con el trabajo. No tendrá ningún problema de salud.

Libra

No fomente la inseguridad y desconfianza entre sus amigos. Si quiere hacerse un regalo, ha llegado el momento. Tiene que tomar una decisión importante en su trabajo. La falta de interés a la hora de alimentarse es peligrosa.

Escorpio

Déjese llevar por su pareja, en algunas ocasiones. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Evite encontronazos con sus compañeros de trabajo. El reposo le aliviará de esas molestias lumbares.

Sagitario

Si quiere que su relación funcione, aporte nuevos proyectos. Economía estable, se puede permitir esos caprichos. De pura casualidad contactará con nuevos clientes. Hoy padecerá una ligera tos.

Capricornio

Se va a fijar en uno de sus amigos, pero no pasará nada. Tantos gastos acabarán por resentir su economía. No sea tan conformista en el trabajo, trate de superarse. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.

Acuario

El sexo opuesto se sentirá muy atraído por usted. Más vale que se dé un capricho, no sea tan ahorrativo. Para su trabajo, utilice los avances tecnológicos. Si quiere llevar una vida sana, debe vigilar su dieta.

Piscis

No se deje manipular por las malas compañías. El dinero le irá llegando según lo vaya necesitando. En el trabajo, no deje que le saquen de sus casillas. Puede padecer un ligero problema de cervicales.