Horóscopo de hoy 17 de marzo 2018: predicción en el amor y trabajo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 17 de marzo de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Reencuentro muy agradable con una antigua amistad. El exceso de gastos mermará su economía. En el trabajo, día monótono. Brillante físicamente, con más energía de lo normal.

Tauro

Abra su corazón a una nueva relación. No se deje utilizar por un sablista cercano. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. Empiece a hacer ejercicio moderado.

Géminis

Está inspirado en el terreno afectivo. No se lamente, sus malas finanzas mejoran. Eleve su autoestima profesional. Leves molestias de vejiga o riñones.

Cáncer

Poca disposición para el amor. Su optimismo no le deja ver sus problemas económicos. El trabajo cotidiano no le causará ningún problema. Buen momento para recuperar energías.

Leo

Surgirá una relación pero no pasará de la amistad. No le hace falta estirar tanto el dinero. Si acaba de cambiar de trabajo, no se ponga nervioso. El tabaco le está perjudicando más de lo que cree.

Virgo

Mejorarán las relaciones sentimentales. No es momento de derrochar. Oportunidad de ascender profesionalmente. No olvide la conveniencia de una revisión oftálmica.

Libra

Sabe que su pareja no es la que está fallando. Vigile lo relacionado con la economía. Las conexiones con sus clientes son buenas. Sus tobillos están muy sensibles.

Escorpio

Noticias afectivas desde la lejanía. Van a llegar unos pagos que no esperaba. Momento profesional muy delicado. Dispone de la vitalidad necesaria para hacer ejercicio.

Sagitario

No permita que su relación de pareja caiga en la rutina. Bien todo lo relacionado con compras y ventas. Comienza a encontrar buenas ofertas laborales. Debería caminar más.

Capricornio

No abandone, demuestre todo su interés a la persona amada. Ayude económicamente a esa persona que lo necesita. Concéntrese en los objetivos laborales que le interesan. Las tensiones acumuladas pueden provocarle dolor de cabeza.

Acuario

La relación amorosa atraviesa un pequeño bache. Ese negocio empieza a dar sus frutos. El ritmo de trabajo va a aumentar, esté preparado. Pletórico de optimismo y energía que transmite a los demás.

Piscis

Concédase tiempo para aclararse con su pareja. Tome precauciones ante los numerosos gastos futuros. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Acuérdese de la visita al médico, más vale prevenir.