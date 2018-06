Horóscopo de hoy 29 de junio 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Viernes, 29 junio 2018, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 29 de junio de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Puede producirse un bloqueo afectivo. Ese negocio empieza a dar sus frutos. Por fin podrá trabajar en lo que le gusta. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.

Tauro

Puede haber trampas amorosas a su alrededor. Un pago que olvidó puede descabalar su presupuesto. Aumento considerable de trabajo. Su condición física mejorará si sale a caminar.

Géminis

Los gestos complacientes pueden llevarle a suposiciones confusas. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Medite las propuestas laborales y no se precipite. Si quiere hacer régimen, consulte antes con un endocrino.

Cáncer

Sus allegados conseguirán que olvide las preocupaciones. Su situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones. Trate de captar nuevos clientes para su empresa. Las comida es un placer que debe controlar en su justa medida.

Leo

El amor será el aspecto más brillante del día. Sus ingresos bajarán hoy. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. Abuso en la práctica del deporte, podría sufrir alguna lesión.

Virgo

Quieren entrometerse en su relación de pareja, no haga caso. Van a llegar unos pagos que no esperaba. Posponga nuevas ideas y atienda lo cotidiano del trabajo. Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

Libra

Fin de la crisis sentimental. Cuidado con las tarjetas de crédito, son peligrosas. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Disfrute más de su tiempo libre.

Escorpio

Disfrute a tope con sus amigos. Estudie cuál es el banco que más le interesa. Siga trabajando duro en su nuevo proyecto laboral. A través del diálogo descargará su tensión emocional.

Sagitario

Déjese llevar por el corazón y no diga que no al amor. No gaste grandes sumas de dinero en banalidades. Su trabajo le proporcionará mucho prestigio. Proteja sus labios si está mucho tiempo al aire libre.

Capricornio

Hable, o su relación se resentirá. Buen momento para invertir algún dinero en bolsa. Tómese con calma la avalancha de trabajo de hoy. Físicamente, se encuentra mejor que nunca.

Acuario

Pasará de la amistad al amor. Hoy puede ir de compras y darse algún capricho. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Reserve un poco de tiempo para descargar tensiones.

Piscis

Aclare sus dudas sentimentales con su pareja. Controle en qué gasta el dinero. Los astros le ayudan a conseguir sus objetivos profesionales. Su cuerpo está en un momento óptimo, siga así.