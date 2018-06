Horóscopo de hoy 28 de junio 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Jueves, 28 junio 2018, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 28 de junio de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

En el amor, puede que hoy haya novedades. Las inversiones le serán beneficiosas. Sus jefes le valoran más que nunca, aunque no se lo digan. Puede recaer por un constipado mal curado.

Tauro

Caerá a los pies de esa persona que tanto le insiste. Momento óptimo para compras, ventas e inversiones. Evite situaciones tensas en el trabajo. Gozará de una salud de hierro.

Géminis

Le rondan desde hace tiempo y usted no se ha dado cuenta. Buen día para hacer números y ver dónde puede ahorrar. Si duda, acuda a sus compañeros de trabajo. A punto de alcanzar el equilibrio en su organismo.

Cáncer

Si no tiene pareja, buen momento para los romances. No debe satisfacer las necesidades económicas de otros. Etapa de cambios constantes en el trabajo. No hacer nada de vez en cuando es muy sano.

Leo

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Su situación económica le permite ser más generoso. Los temas profesionales mejoran notablemente. Dosifique sus fuerzas, no es bueno un esfuerzo constante.

Virgo

No aceptará de buen grado las críticas de sus seres queridos. Cíñase al gasto que había presupuestado. Estará muy sutil en el terreno profesional. Atención a su alimentación, comer bien es importante.

Libra

Enamorará a quien lleva rondando durante un tiempo. Ponga su intuición al servicio de los asuntos económicos. Si continúa con su trayectoria laboral se sentirá bien. Jornada llena de vitalidad y energía.

Escorpio

El amor será una fuente de satisfacciones. Hoy es el día de gastar sus ahorros con su pareja. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Sagitario

Está preparado para iniciar una relación. Su facilidad para hacer dinero le permitirá algún capricho. Las decisiones profesionales van a ser muy acertadas. Es buena ocasión para comenzar a hacer un deporte nuevo.

Capricornio

Recibirá buenas noticias de un familiar. Inicie ya una política de ahorro. Tenga sentido práctico y organícese mejor en el trabajo. Recientemente ha descuidado mucho su alimentación.

Acuario

No sea agresivo con las personas que le quieren. Cambios importantes en sus propiedades. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Se acaban las molestias de garganta.

Piscis

Es probable que aparezca un nuevo idilio, no se fíe. Debe ser más prudente si no quiere que le falte el dinero. En su trabajo, llegará a donde se proponga. Su organismo necesita fruta y verdura.