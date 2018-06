Horóscopo de hoy 25 de junio 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Lunes, 25 junio 2018, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 25 de junio de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Cambios satisfactorios en el amor. Debe preocuparse más por su economía. El ambiente profesional será duro, pero pasará pronto. A pesar de que su salud es envidiable, no se descuide.

Tauro

Las relaciones sentimentales paralelas son problemáticas. Buen día para regalarse ese ansiado capricho. Hoy le felicitarán por su trabajo. No está sobrado de vitalidad, descanse.

Géminis

Trate de no ser tan enamoradizo. No abuse de la generosidad de los demás. Conocerá a nuevas personas en su entorno laboral. Excelente momento para prestar más atención a su cuerpo.

Cáncer

Si no tiene pareja, intente confiar más en la gente. Hoy superará esa caída en sus inversiones. De momento no habrá ningún cambio laboral. Esos mareos debe consultarlos con su médico.

Leo

Abundantes tentaciones a nuevas relaciones. Sea más cauto y prudente con el dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. Una leve tortícolis puede protagonizar este día.

Virgo

Sea perseverante con esa persona que aún no le hace caso. Los juegos de azar pueden proporcionarle algún dinero. No busque protección en sus compañeros, no la necesita. Sus pies le pueden dar más de un disgusto, procure cuidarlos.

Libra

Tiene el cariño de quienes le rodean. Cuenta con más dinero del que necesita, sea solidario. Su mentalidad le permitirá logros profesionales. Continúe con el ejercicio físico, le sienta muy bien.

Escorpio

La cita con esa persona a la que adora le hará feliz. Tener negocio propio siempre ha sido su ilusión, láncese. Posibilidad de ascenso o movilidad a otra comunidad. Si nota fatiga o mareos, no lo deje y vaya al especialista.

Sagitario

Pase lo que pase, trate de no discutir con su pareja, dialogue. Momento clave para realizar nuevos proyectos financieros. Día propicio para resolver algunos problemas laborales. Evite los ataques de ansiedad, intente distraerse.

Capricornio

Nubarrones se ciernen en torno al amor. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. Prevenga la formación de cálculos en las vías urinarias.

Acuario

En el amor, día emocionante, se sale de lo ordinario. Controle su bolsillo, mal momento para gastar. Sea muy prudente con todo lo que dice en el trabajo. Coma más; una cosa es ponerse a dieta, y otra dejar de comer.

Piscis

Por fin encontrará la armonía con la persona amada. Ponga en una caja de seguridad sus objetos de valor. Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes les consta. Estará lleno de vitalidad.