Horóscopo de hoy 2 de junio 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Sábado, 2 junio 2018, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 2 de junio de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

No se obsesione con lograr una relación definitiva. Buena situación económica. Eleve su autoestima profesional. Cuide más sus bronquios y pulmones.

Tauro

El orgullo, a veces, hace que nos perdamos muchas cosas. Tiente al azar porque hay posibilidades de que le toque algo. Los nuevos proyectos profesionales serán decisivos. Tome zumo de naranja, la vitamina C es muy necesaria.

Géminis

Si ha terminado una relación, estará un poco resentido. Una jugosa transacción económica le llenará su cuenta. Su magnetismo personal le hará cerrar buenos negocios. Gane la batalla al colesterol y pierda algo de peso.

Cáncer

Tómese un tiempo antes de responder a su pretendiente. Importantes problemas económicos. Haga lo que pueda para mejorar el ambiente laboral. Buena forma física, pero un poco de ejercicio no le irá mal.

Leo

Lleve a su pareja a una gran fiesta. Reserve algo de dinero para los imprevistos. Procure concentrarse totalmente en su trabajo. Físicamente se sentirá fuerte y resistente.

Virgo

Nada de planificaciones para el amor, improvise. No haga locuras con su dinero, trate de ahorrar algo. Oportunidad de promocionarse en su trabajo. Quiere hacer mil cosas a la vez y eso le agota.

Libra

Su relación de pareja puede sufrir alteraciones, nada grave. En cuestiones de dinero, la suerte está de su lado. Vuélquese en nuevos proyectos laborales. Gozará de un espléndido estado físico.

Escorpio

No mire hacia atrás y actúe según le dicte su corazón. Tendrá que gastar parte del dinero ahorrado. Aprenda a delegar en el trabajo. No se deje deprimir por el miedo, no conduce a nada.

Sagitario

Nuevas afinidades con su pareja, se divertirán mucho. Controle esos desenfrenados gastos. En su nueva aventura laboral, los astros le acompañan. No se obsesione con las pequeñas molestias, no es nada.

Capricornio

Los celos jugarán un importante papel en su vida amorosa. Oportunidad de aumentar su economía, no la deje pasar. Deberá enfrentarse a obstáculos laborales imprevistos. Los nervios no son buenos aliados para su salud.

Acuario

No confunda la amistad con el amor. Debería poner en orden sus cuentas bancarias. La intuición será su mejor aliada en el trabajo. Necesita mejorar su alimentación y descansar más.

Piscis

Necesita tiempo antes de abrir a alguien su corazón. Cuenta con dinero suficiente para permitirse algún capricho. Se presentan muchos compromisos profesionales. Su dieta debe ser lo más equilibrada posible.