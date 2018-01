Horóscopo de hoy 13 de enero 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Sábado, 13 enero 2018, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 13 de enero de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Los amigos le van a demostrar todo lo que le quieren. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. En el trabajo, se pueden amontonar pequeños problemas. Quizá padezca acidez de estómago.

Tauro

Momentos de especial romanticismo. Estudie sus asuntos monetarios, sea más prudente. Surgirán obstáculos en su trabajo debido a la intransigencia. Sus dientes están muy sensibles al frío y al calor.

Géminis

Riesgo de discutir con un amigo. Día para resolver asuntos financieros delicados. Se ganará la confianza de los que trabajan a su alrededor. Preocupación por la salud de un familiar.

Cáncer

Tendencia a caer en la monotonía sentimental. Apriétese un poco el cinturón o lo pasará mal. Luche más para lograr nuevas metas profesionales. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.

Leo

Su pareja hará todo lo posible por mantenerse a su lado. Le conviene ahorrar para afrontar los gastos inesperados. Esfuércese y obtendrá los objetivos deseados en su trabajo. Conviene que tome medidas para conciliar el sueño.

Virgo

Especialmente simpático con parientes y amigos. No derroche su dinero, pero tampoco sea tan tacaño. Actúe de mediador en los conflictos de sus compañeros. Su salud mejorará si abandona el sedentarismo.

Libra

Debe cuidar un poco más a su pareja. En lo económico, la buena estrella le acompaña. Mire con lupa todo lo que firme o acuerde con su empresa. El estómago, su punto débil, se resiente.

Escorpio

En el amor, no se deje engañar por los espejismos. Recuperará el dinerito que había prestado a un amigo. Día confuso en el trabajo, le costará sacar conclusiones. Por fin su organismo va a alcanzar el equilibrio.

Sagitario

No le irá bien en los temas románticos o pasionales. Sus ingresos no andan mal, puede permitirse un capricho. Baje de las nubes a la realidad, ha de hacer bien su trabajo. No le preocupará su salud, sino la de sus amigos.

Capricornio

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Necesita dinero y eso le agobia un poco. Su afán por superarse le hará trabajar con más empeño. La espalda le ocasionará molestos dolores.

Acuario

Un poco de intriga avivará la relación de pareja. Quizá tenga que pedir ayuda económica a un amigo. Un problema laboral que puede surgir se solucionará bien. Irá mejorando su estado de salud.

Piscis

Aproveche para buscar a la persona soñada. Excelente jornada para las finanzas. Se presentan oportunidades para crecer laboralmente. Hoy es un buen día para apuntarse a un gimnasio.