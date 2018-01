Horóscopo de hoy 9 de enero 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Martes, 9 enero 2018, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 9 de enero de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Aléjese de los enredos amorosos. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Si tiene negocio propio, trabajará demasiadas horas. Dispone de la vitalidad necesaria para hacer ejercicio.

Tauro

Ambiente familiar no precisamente idílico. La seguridad económica que busca tardará en llegar. No pase a otro trabajo sin acabar el actual. La garganta le ocasionará alguna molestia.

Géminis

Gran capacidad para amar y ser amado. No tiene control alguno de lo que gasta ni de lo que gana. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Ocasión para sosegarse y conseguir equilibrio psicológico.

Cáncer

Una escapada con su pareja será maravillosa. Buen momento económico. Va a gozar de una excelente reputación en el trabajo. No realice demasiadas actividades domésticas, descanse.

Leo

El amor le depara grandes sorpresas. Los problemas de otros repercuten en su economía. Procure trabajar más en equipo. Su salud es lo primero, siéntalo así.

Virgo

El amor es algo maravilloso, búsquelo y lo hallará. Procure no hacer gastos innecesarios durante este día. No se comprometa a tareas laborales que no puede cumplir. Apúntese a alguna actividad relajante.

Libra

Los celos son comunes y deben ser controlados. Es probable que le toque un “pellizquito” en la lotería. El éxito profesional será fácil de conseguir con constancia. Hoy disfrutará de un buen estado de salud.

Escorpio

Si no tiene relación sentimental le conviene pasar a la acción. Sus ahorros están en vías de extinción. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. Intente superar la pereza, anímese y salga a caminar.

Sagitario

Posibilidad de discusión con un buen amigo. Llegan buenas noticias en materia económica. Su profesionalidad le hará salir airoso de los problemas. Cuide su espalda y zona lumbar, evite sobrepesos.

Capricornio

Recoja las muestras de cariño en su entorno familiar. Quizá le ofrezcan un viaje que le aportará beneficios. Esa postura negativa complicará su proyecto laboral. Molestias en la garganta, haga gárgaras de limón caliente.

Acuario

El corazón tendrá mucho que decir durante todo el día. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Muchas satisfacciones en el trabajo. Halle tiempo para empezar un régimen o apuntarse al gimnasio.

Piscis

Vaya a esa fiesta aunque no le agrade mucho. Económicamente, la suerte le sonríe. En el trabajo, estará bastante creativo. Ligeras molestias en el cuello y la espalda.