Horóscopo de hoy 31 de diciembre 2017: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Domingo, 31 diciembre 2017, 01:10

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 31 de diciembre de 2017, para tu signo del zodiaco.

Aries

Admita el consejo de un amigo en el terreno sentimental. Si tiene que hacer algún regalo, cíñase a sus posibilidades. Pida ayuda a expertos para que le orienten en su trabajo. En cuanto a su salud, todo normal.

Tauro

Sea perseverante con esa persona que aún no le hace caso. No es buen momento para hacer compras. Preste más atención a sus compañeros de trabajo. No deje que esos dolorcillos le impidan hacer su vida.

Géminis

Conquistará a la persona que le interesa. Ese regalo a un ser querido tendrá que esperar. Mala jornada laboral; no se irrite y concéntrese más. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Cáncer

La incertidumbre reinará en el plano sentimental. No se preocupe tanto por el dinero y disfrútelo. Intente ser más minucioso con su trabajo. Día muy estable para su organismo.

Leo

Nuevas personas se interesarán por usted. Controle sus gastos, últimamente no tiene freno. Sus jefes podrían hacerle una buena oferta. Ese dolor de codo se solucionará con reposo.

Virgo

Su relación amorosa necesita de más fantasía y entusiasmo. Buen momento para iniciar nuevas inversiones. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. Está tenso, procure realizar ejercicios de relajación.

Libra

Para reiniciar una relación que se había roto, hoy es buen día. Dosifique los gastos. En los asuntos laborales deberá tener paciencia. Para sentirse bien debe comenzar por comer mejor.

Escorpio

Querer quedar bien con todos puede darle problemas. Recibe generosos ingresos que invertirá con gran éxito. Ritmo de trabajo más desahogado y placentero. Su organismo funciona como un reloj.

Sagitario

Sus amigos siempre van a escuchar sus preocupaciones. Gran satisfacción en lo económico. Gracias a su intuición, puede salir airoso de un negocio. Decaído y sin fuerzas, cambie de ritmo diario.

Capricornio

No sea tan esquivo con la persona amada. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. Su responsabilidad profesional será recompensada. Debe prevenir una posible otitis.

Acuario

Día memorable con su pareja. Gaste su dinero en pequeños placeres, pero con mesura. En el trabajo, establezca prioridades. Flexibilice la espalda con ejercicios.

Piscis

Posibilidad de discusión con un buen amigo. Va a recibir consejos financieros importantes. Procure aislar los problemas laborales de su vida privada. Bajo de moral, hable con alguien de confianza.