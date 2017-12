Horóscopo de hoy 18 de diciembre 2017: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Lunes, 18 diciembre 2017, 01:10

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 18 de diciembre de 2017, para tu signo del zodiaco.

Aries

No se obsesione con lograr una relación definitiva. Si ha recibido una cantidad de dinero inesperada, no la gaste. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. Dolores en las extremidades.

Tauro

Es muy probable que tenga un encuentro romántico. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. Buen momento para pedir un aumento de sueldo. Es muy beneficioso ingerir líquidos, no lo olvide.

Géminis

No dé falsas esperanzas a alguien que piensa en usted. Equilibre su economía. Cuando se agobie, acuérdese de que el trabajo es salud. La espalda no hace más que darle problemillas, intente nadar.

Cáncer

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Vuelva a ajustarse el cinturón. En el trabajo, hoy puede pasar de todo. No haga esfuerzos o tendrá una distensión muscular.

Leo

Una persona muy extraña le fascinará. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. Sus jefes le valoran más que nunca, aunque no se lo digan. Notará mejorar su salud si prueba a reírse de sí mismo.

Virgo

Día excelente para el amor. Ese regalo a un ser querido tendrá que esperar. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. No permita que esas leves molestias le amarguen el día.

Libra

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Relájese un poco, ya que la actividad laboral decrece. Cuidado con los medicamentos caducados.

Escorpio

Día colmado de satisfacción en el terreno afectivo. Puede tener problemas con su economía, sea cauto. El trabajo no le dejará un segundo para el aburrimiento. El paseo diario le vendrá muy bien a sus piernas.

Sagitario

Debe aprender a pedir a su pareja afecto y cariño. Decídase a disfrutar sin mirar tanto el euro. Mal momento para cambiar de trabajo. Está lleno de energía, disfrútela.

Capricornio

Permanezca más atento con las personas que le quieren. Buen momento para zanjar cuestiones económicas. Promoción laboral, éxito, e incremento de las ganancias. Conviene que visite a un masajista.

Acuario

Las relaciones más estimulantes serán con sus amigos. Jornada propicia para acuerdos económicos. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. Frutas y verduras son imprescindibles en su alimentación.

Piscis

Se considera muy querido y ello le hace feliz. Céntrese en lo necesario y no malgaste su dinero. Trabaje en equipo, le ayudará a no aislarse. Tome las medidas necesarias para acabar con esos nervios.