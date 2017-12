Horóscopo de hoy 17 de diciembre 2017: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Domingo, 17 diciembre 2017, 01:10

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 17 de diciembre de 2017, para tu signo del zodiaco.

Aries

Magnetismo para seducir y ser seducido. No se meta en los asuntos económicos de los demás. Si está sin trabajo hoy es un buen día para encontrarlo. Evite las comidas copiosas y el exceso de alcohol.

Tauro

La cita con esa persona a la que adora le hará feliz. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Con pocas gestiones, conseguirá cambiar de trabajo. Se curará completamente de una antigua dolencia.

Géminis

Sea perseverante con esa persona que aún no le hace caso. Llega una tentadora oferta económica, analícela bien. Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato laboral. Debería consultar a su médico acerca de ese cansancio.

Cáncer

No se desanime si nota tensión familiar, pasará pronto. Ciertos problemas administrativos afectan a su bolsillo. Si continúa con su trayectoria laboral se sentirá bien. Se encontrará físicamente abatido.

Leo

Ya es hora de abandonar esa permanente aflicción. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. Está ilusionado por emprender un nuevo proyecto laboral. Los pulmones están muy sensibles, cuídese.

Virgo

Ábrase a nuevas formas de conocer gente. Diviértase sin gastar tanto dinero. Ponga al día su trabajo o le desbordará. Puede sufrir dolores de cabeza.

Libra

Su relación es tan sólida, que nadie puede interponerse. Las cuestiones de dinero atraviesan un pequeño bache. Los mejores trabajos llegarán a través de los amigos. Cuidado con la garganta.

Escorpio

No deje que el aburrimiento domine su vida familiar. Con la inversión que ha hecho, su economía mejorará. Está en un momento excelente en sus estudios. Gane la batalla al colesterol y pierda algo de peso.

Sagitario

Está especialmente receptivo para el amor. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. Olvídese de esos complejos y rendirá en su trabajo. Si practica algún deporte, caliente antes de empezar.

Capricornio

La impaciencia es la madre de muchos errores amorosos. Venza la tentación de compras innecesarias. Su ambición laboral le llevará a situaciones poco deseables. Procure no excederse con los dulces, su dentadura peligra.

Acuario

Procure ser más cauteloso en su vida sentimental. Apueste por los juegos de azar. Cuide su reputación laboral y no acepte un mal proyecto. Si hoy come más de la cuenta, no se preocupe.

Piscis

Déjese llevar por su pareja, en algunas ocasiones. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Tareas muy estimulantes en el trabajo. Para que desaparezcan esas molestias, duerma más.