Horóscopo de hoy 14 de diciembre 2017: predicción en el amor y trabajo

Horóscopo de hoy 14 de diciembre 2017

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 14 de diciembre de 2017, para tu signo del zodiaco.

Aries

Le llamarán para quedar, no lo desaproveche. Corre el riesgo de quedarse en números rojos. Un buen análisis le conducirá a buenos logros profesionales. Quizás necesite ponerse gafas o revisar su graduación.

Tauro

Hoy conocerá a alguien muy interesante. Aparte el dinero de los gastos fijos a primeros de mes. Tienda la mano a ese compañero que tanto le necesita. Esa afonía es muy persistente, vaya a su médico.

Géminis

Su pareja pronto conseguirá que salga de esa tristeza. Hoy puede comprarse ese capricho que tanto desea. Debe demostrar de lo que es capaz a sus jefes. Sus fuerzas físicas están intactas, aprovéchelas.

Cáncer

Se sentirá presionado por su familia. No es momento de especular, podría perder mucho dinero. Su trabajo le va a exigir una voluntad de hierro. Divertirse con sus amigos es muy saludable.

Leo

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Aproveche que tiene un dinero extra para hacer una fiesta. Disfruta de gran agilidad mental y capacidad de trabajo. Su organismo está en un periodo inestable.

Virgo

Hoy propondrá matrimonio a su pareja. No se queje de su mal momento económico, porque no es así. Olvide las preocupaciones de tipo laboral, no existen. Es indispensable que practique algún deporte.

Libra

Debe aprovechar su atractivo para “ligar”. Soluciona, de forma rápida, su mala economía. Su entorno laboral está dando los frutos tan deseados. Buena salud, y estado de ánimo aún mejor.

Escorpio

No pierda el tiempo con personas a las que no interesa. Medite ese cambio de banco. Su profesionalidad le hará salir airoso de los problemas. Lleve calzado cómodo, tiene tendencia a las torceduras.

Sagitario

Si está solo, disfrutará de una aventura sentimental. Atención, puede hacer inversiones imprudentes. Hoy pueden proponerle un ascenso. Muy seguro de sí mismo, pues su salud es estupenda.

Capricornio

Puede obtener lo que quiera de su pareja. Planifique el modo en el que gastará su dinero. Su responsabilidad hará que la productividad aumente. Si practica deporte, sea más moderado.

Acuario

Los astros se encargan de que aparezca radiante. No se preocupe por gastos imprevistos. Los astros le ayudan a conseguir una mejora laboral. Su estado físico en general es óptimo.

Piscis

Venus ejerce su influencia para que le embargue la pasión. Llegan excelentes noticias económicas por teléfono. Los problemas laborales no se van a resolver hoy. El cansancio acumulado puede afectar a su concentración.