Horóscopo de hoy 5 de diciembre 2017: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Martes, 5 diciembre 2017, 01:10

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 5 de diciembre de 2017, para tu signo del zodiaco.

Aries

Olvide ese antiguo amor y mire al frente. Ponga en marcha una política de ahorro más eficaz. En el trabajo, se pueden amontonar pequeños problemas. Está en plena forma y rebosa energía.

Tauro

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Un pago que olvidó puede descabalar su presupuesto. Esa oferta de trabajo no será muy tentadora. Su organismo comienza a resentirse.

Géminis

Las posibles conquistas caerán con enorme facilidad. Momento ideal para realizar inversiones. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. Cuidado con las malas posturas; la espalda puede resentirse.

Cáncer

En el amor, día apasionado. Evite caprichos superfluos e intente ahorrar un poco más. Sus superiores le ofrecerán un proyecto que le encantará. Problemas de gases, evite las bebidas efervescentes.

Leo

Aclare sus sentimientos para no hacer daño a nadie. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Es una persona con éxito y consolidará su posición laboral. Si sufre alergia, lleve siempre su inhalador.

Virgo

Proponga una actividad no habitual a su pareja. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. Tendrá noticias de su última entrevista de trabajo. No dude en quedarse en casa si se encuentra mal.

Libra

Su trabajo hace que tenga abandonada a su pareja. Buenas oportunidades económicas, aprovéchelas. Su sueño es montar un negocio y ahora es el momento. Su estado anímico es algo bajo, intente animarse.

Escorpio

Necesidad de vivir nuevas aventuras amorosas. Por fin puede destinar un dinero a hacer un viaje. Un amigo puede tener la clave de su éxito profesional. Ese dolor de estómago es algo circunstancial.

Sagitario

Ponga los pies en la tierra y no sea tan enamoradizo. Sin darse cuenta se va a meter en una inversión importante. Sus superiores están contentos con su trabajo. Tendencia al agotamiento emocional.

Capricornio

Cambios radicales en la manera de llevar la relación de pareja. No sea tacaño, dentro de poco tendrá un golpe de suerte. Adáptese a los aires de renovación de su empresa. Un paseo en bici puede ayudarle a relajarse.

Acuario

Las relaciones con la persona amada no están muy bien. Los asuntos monetarios se resolverán a su favor. Afrontará los problemas laborales con perspectiva. De forma relajada y sin presiones, póngase a régimen.

Piscis

Puede sentir nuevos estímulos pasionales. Estabilidad económica. En el trabajo, los enemigos han desaparecido ya del escenario. Practique alguna actividad.