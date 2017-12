Horóscopo de hoy 2 de diciembre 2017: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Sábado, 2 diciembre 2017, 01:10

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 2 de diciembre de 2017, para tu signo del zodiaco.

Aries

Egoísmo hacia su pareja, procure enmendarse. Posible enfrentamiento con su banco. Realice su trabajo con entusiasmo y ganas de cambios. Reduzca esos pequeños vicios y se encontrará mejor.

Tauro

Descubrirá nuevos aspectos de su carácter, se querrá más. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. El trabajo le va a absorber más de lo que cree. Hoy se encuentra de buen humor y eso es salud.

Géminis

Solucionará sus problemas sentimentales con paciencia. Puede permitirse ese capricho que ya hace tiempo desea. Surgirán obstáculos en su trabajo debido a la intransigencia. Su cuerpo mejorará eliminando las toxinas.

Cáncer

Momento romántico muy especial. Debe administrar bien su dinero si quiere comprar una casa. No tenga actitud defensiva hacia sus compañeros de trabajo. La Luna no debe controlar su estado de ánimo.

Leo

Su relación mejorará si hay más diálogo. Procure no gastar por encima de sus posibilidades. La tenacidad será su baza para progresar en el trabajo. Mucho cuidado con el exceso de gimnasia.

Virgo

Escuche al mundo que le rodea, hay gente que le necesita. Estará acertado a la hora de mover su dinero. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. Disfruta de una salud de hierro, está lleno de energía.

Libra

Día delicado para usted, iniciará una relación amorosa. A poco que se esfuerce, conseguirá el dinero que necesita. El trabajo va a seguir ofreciéndole satisfacciones. Debe controlar los excesos y plantearse un cambio de vida.

Escorpio

Vivirá maravillosos momentos románticos. Las prisas son contraproducentes para su economía. Sea responsable en su trabajo, será su aval. Su estado físico es óptimo.

Sagitario

Hoy planea algo especial con su pareja. El panorama económico se presenta sin problemas. Su calidad de vida mejora gracias al nuevo horario de trabajo. La tila puede ayudarle en los momentos de estrés.

Capricornio

Sabe que su pareja no es la que está fallando. Muy acertado en sus inversiones, pero no siga arriesgando. No ejerza el papel de protector con sus compañeros. Los nervios se adueñan de toda su energía.

Acuario

Proyectos para compartir por completo con su pareja. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. Cuenta con el apoyo de sus compañeros de trabajo. Si consigue quererse más se encontrará estupendamente.

Piscis

Dedique más tiempo a los asuntos del corazón. Momento idóneo para vender una casa. Concéntrese en los objetivos laborales que le interesan. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.