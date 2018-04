Horóscopo de hoy 18 de abril 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Miércoles, 18 abril 2018, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 18 de abril de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

En el amor, no se deje engañar por los espejismos. Van a pedirle dinero de una forma descarada. Procure no crearse falsas expectativas laborales. Su cuerpo le pedirá dormir más de lo habitual.

Tauro

Pasará fácilmente de la amistad al amor satisfactorio. No es una buena ocasión para derrochar su dinero. Reconsidere su actitud en el trabajo, no se juegue el puesto. Los problemas de salud experimentan una ligera mejoría.

Géminis

Ocasión propicia para hacer nuevos amigos. Ocúpese de resolver los temas bancarios atrasados. Hará su trabajo a conciencia y todos le felicitarán. Su salud, sin ningún problema.

Cáncer

Su autoestima mejora y sus relaciones también. Va a disfrutar mucho de su dinero, se irá de compras. Un pariente le ayudará a avanzar en el trabajo. El chocolate no le sienta muy bien, sea prudente.

Leo

Su relación de pareja puede sufrir alteraciones, nada grave. Momento estupendo para mejorar su economía. Si no se organiza bien en el trabajo, se estresará. Las articulaciones pueden resentirse.

Virgo

El amor y la amistad se verán reforzados hoy. Para obtener beneficios debe arriesgar. Las soluciones a sus dudas profesionales están al llegar. Ese desequilibrio nervioso se debe al exceso de trabajo.

Libra

Tanta exigencia puede agotar la paciencia de su pareja. Ha de reducir en lo posible sus gastos. Acabará con los obstáculos laborales. No retrase más su visita al médico.

Escorpio

Día especialmente romántico, no lo desperdicie. No tome decisiones precipitadas en lo financiero. La competitividad laboral aumenta. Recuerde que no hacer nada de vez en cuando es sano.

Sagitario

No sea agresivo con las personas que le quieren. Debe velar más por sus intereses económicos. Su buena disposición le abrirá las puertas en su empresa. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.

Capricornio

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Salda todas sus deudas con gran facilidad. En lo laboral, esté alerta a nuevos proyectos. El aire libre es un buen aliado contra la depresión.

Acuario

Oportunidad de encontrarse con una persona de su agrado. En el contexto de las actividades económicas, todo bien. El trabajo cotidiano no le causará ningún problema. Vitalista y lleno de energía.

Piscis

Quede con los amigos que no ve desde hace tiempo. A través de la familia puede conseguir un dinero extra. No vaya de un trabajo a otro con indecisión. Dolores en las extremidades.