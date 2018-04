Horóscopo de hoy 16 de abril 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Domingo, 15 abril 2018, 21:39

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 16 de abril de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Se producirá un reencuentro con una vieja amistad. Tiente a la suerte en los juegos de azar, está en racha. En su trabajo, no firme nada sin estar asesorado. No tiene por qué soportar el dolor, vaya al médico.

Tauro

No debe confundir la amistad con el amor. Puede ahorrar dinero gracias a los regalos que le hacen. Hoy será un día bastante tenso en los estudios. Gozará de mucho dinamismo.

Géminis

Incidentes con terceros harán tambalear su relación amorosa. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. La jornada laboral de hoy será agotadora. Relaciónese y apúntese a cualquier actividad que le apetezca.

Cáncer

Situación tensa con la familia, tenga paciencia. Juegue a la lotería nacional, está de suerte. Los nuevos proyectos profesionales serán decisivos. No descuide la correcta higiene bucal.

Leo

Quizá tenga que decidir si continúa con su relación. Hoy comienza una excelente racha económica. Hable con sus compañeros, ese proyecto no funciona. Desorden hormonal ocasionado por el estrés.

Virgo

Deje atrás la monotonía y salga a conocer gente. Retrasos en asuntos relacionados con el dinero. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. Preste más atención a su cuerpo, no se haga el fuerte.

Libra

Ese amor apasionado es una trampa. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Cuidado con los comentarios que hace en el trabajo. Su salud se verá beneficiada si da paseos por el campo.

Escorpio

Momento para afianzar su relación de pareja. Respecto al dinero, escuche a los entendidos. Intente no perder ni una oportunidad en el trabajo. Tensión nerviosa durante el día.

Sagitario

Escuche más los dictados de su corazón. La economía marcha bien, pero no se desmelene. Alguien, celoso de su trabajo, tratará de perjudicarle. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

Capricornio

Rencillas a su alrededor con amigos o familiares. Posponga las decisiones económicas para otro día. Su ambición desmedida le creará problemas laborales. Llegan molestias intestinales de poca importancia.

Acuario

Abra su corazón a una nueva relación. Puede jugar algo de dinero a la lotería. En el trabajo, no conviene que cargue con más responsabilidades. Una salud excelente debido a sus buenos cuidados.

Piscis

Déjese llevar por el corazón y no diga que no al amor. Utilice sus ganancias para reinvertir. No se estanque y piense que el conocimiento es avance. Ánimo y a caminar, después se alegrará.