Horóscopo de hoy 8 de abril 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Domingo, 8 abril 2018, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 8 de abril de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Ponga fin a esa relación que no le da más que problemas. Se produce el ingreso de una cantidad que no esperaba. No delegue en otros compañeros sus responsabilidades. Respecto a su salud, le apetece sentirse en forma y lo conseguirá.

Tauro

Se vislumbran conquistas amorosas. Inesperadas ganancias, disfrútelas. Las dificultades que se presentan en el trabajo le afectarán. Si consigue quererse más se encontrará estupendamente.

Géminis

Alguien está intentando jugar con sus sentimientos. Llegan nuevos ingresos a su cuenta. Su creatividad le avala a la hora de cambiar de trabajo. Cuidado con los deportes de riesgo, tome precauciones.

Cáncer

Confusión y enredo en la pareja y con los amigos. No le importe gastar más ahora, se recuperará enseguida. Resuelva ese injustificado malestar con un compañero. No deje que el estrés le juegue una mala pasada.

Leo

No sea tan esquivo con la persona amada. Día difícil en el apartado económico. No debe permitir que se le acumule el trabajo en exceso. Bajo de moral, hable con sus amigos.

Virgo

Si no desea seguir con su relación, acábela cuanto antes. Sus asuntos financieros requieren una pronta revisión. Buen día para pedir un aumento de sueldo. Recupere las buenas costumbres alimenticias.

Libra

La familia será su gran apoyo y el mayor motivo de alegrías. Venza la tentación de compras innecesarias. Si canaliza bien su energía, su trabajo será perfecto. Procure afrontar los temas de salud con optimismo.

Escorpio

Si busca pareja para compartir su vida, hoy no es el día. Haga un uso más inteligente de su dinero. Delegue en sus subordinados las tareas menores. Visite a un oculista para una revisión.

Sagitario

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. Etapa de mayor estabilidad económica. Se avecina un día de tensión laboral. Como tiene grandes reservas de energía, láncese al deporte.

Capricornio

Noticias de un pariente que anuncia su llegada. No debe hacer operaciones demasiado arriesgadas. Debe aceptar nuevas actividades profesionales. Últimamente cuida poco su dieta, contrólese.

Acuario

Su alegría será un fuerte reclamo para el sexo opuesto. Pida consejo para lograr una buena estrategia económica. Buenas iniciativas y una gran rapidez mental en el trabajo. La salud de los suyos es importante pero no descuide la propia.

Piscis

No se meta en novedades amorosas, no es el momento. Procure ser un poco más generoso con el dinero. Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad. Ojo a las contraindicaciones de las medicinas.