El 'nini' de 30 años demandado por sus padres, hartos de mantenerlo, abandona su casa CBS NEW Los progenitores de Michael Rotondo le denunciaron porque ya no aguantaban más que su hijo no buscase trabajo ni ayudase en las tareas del hogar EL CORREO Sábado, 2 junio 2018, 17:55

Michael Rotondo, el hombre de 30 años de Camillus, Nueva York, que fue demandado por sus padres, ha abandonado finalmente la casa de sus padres este viernes. Los progenitores, hartos de que su hijo llevara 30 años viviendo del cuento, consiguieron sentarlo en un banquillo, y el juez les dio la razón en sus pretensiones de que abandone el hogar y se busque las habichuelas. Encerrado en su habitación, sin oficio conocido (aunque él sostiene que se dedica a sus negocios y que eso es cosa suya), sin colaborar en las tareas domésticas, ni pagar un duro por vivir en la casa de sus padres y sin cruzar tampoco una palabra con ellos desde hace años, Michael es lo que en Estados Unidos podría llamarse un 'big egg' y aquí conocemos como huevón.

Los padres del joven habían intentado por todos los medios que abandonara la vivienda. Incluso llegaron a ofrecerle 1.100 dólares (unos 940 euros) para cubrir los gastos de las primeras semanas fuera de casa, pero ni con dinero ni con agua caliente lograron su propósito. Se gastó todo el dinero y volvió a atrincherarse en su dormitorio. En su argumentario ante el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Donald Greenwood, el hijo de los Rotondo, que gasta barba poblada y abundante cabellera, pero sin un pelo de tonto, dijo que no podía marcharse inmediatamente como le exigían sus padres, porque aún no estaba preparado y, además, «como miembro de la familia» tenía derecho a seis meses más de tiempo. «No veo por qué no pueden simplemente esperar un poco a que deje la casa», les reprochó en el juicio, mientras Mark y Christina le observaban con gesto serio sentados con su abogado. Así las cosas, tras la decisión del juez, el jueves fue la última noche que pasó en la vivienda de sus progenitores. Posteriormente, se trasladó a un Airbnb mientras busca una vivienda en la que alojarse de forma permanente.

Michael Rotondo declara en el juicio ante la mirada de sus padres, sentados al fondo. / Reuters

Rotondo estuvo gran parte del jueves trasladando sus pertenencias a un almacén. «Me alegra estar fuera de este lugar», señaló mientras guardaba sus cosas. Además, también aseguro que había encontrado un trabajo, aunque no quiso pronunciarse al respecto. «Mis negocios son mis negocios», matizó.

Además, según informa la BBC, el joven confesó a los reporteros que estaba esperando en la puerta de la vivienda a que llegara la Policía, ya que su padre no le dejaba coger unos Lego de su hijo de ocho años que estaban guardados en el garaje. Rotondo está tratando de conseguir la custodia del menor.