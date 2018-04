«Tengo miedo y ganas de que salga el juicio para quitármelo de encima»

«Se está juzgando a la víctima, se ha centrado mucho en cómo iría, en por qué no se defendió. Se pone el foco donde no se tiene que poner». Amaia, seudónimo, de 28 años, decidió contar su caso en este periódico «para que otras chicas a las que les pase no se sientan culpables. ¿Por qué no puedo beber o volver a casa sola? Puedo hacer lo que quiera, la culpa es del que lo hace. No tengo que ir mirando por encima de mi hombro a ver si me persiguen».

Su violación ocurrió en la madrugada del pasado 29 de mayo de 2016 en Getxo y aún no se ha celebrado el juicio, en el que Clara Campoamor la representará como acusación particular. «Me llevan diciendo que va a salir ya desde el año pasado y estoy desesperada porque no llega. Tengo miedo y ganas de que salga la sentencia para quitármelo de encima. Que sea lo que tenga que ser». Se ha puesto en la piel de la víctima de San Fermines y está indignada porque cree que «había pruebas irrefutables. Es una vergüenza».

Puñetazos en la cara

Amaia salió aquella noche con su cuadrilla a fiestas de Erandio-Goikoa. De vuelta a casa, se separó de sus amigas que continuaban hacia Bilbao en la parada de metro de Getxo. El agresor la había estado observando y la siguió, sin que ella se diera cuenta. Cuando llegó a su domicilio, accedió por el garaje para no tener que dar una vuelta y subir una cuesta. No lo ha vuelto a hacer. Ahora prefiere entrar por el portal, mucho más iluminado.

Eran aproximadamente las seis de la madrugada cuando abrió la puerta abatible y el joven que la perseguía se coló tras ella. «Cuando estaba esperando al ascensor me asaltó y al ver que yo forcejeaba, usó la fuerza», recuerda. El desconocido empezó a tocarla por todo el cuerpo y la agredió «con los dedos», detalla con pudor. El Código Penal castiga con mayor dureza los ataques con acceso carnal.

También la golpeó. «Cuando intenté meterme en el ascensor, me sacó y empezó a pegarme puñetazos en la cara». Quería someterla, pero Amaia se resistió con todas sus fuerzas. Ella cree que él pensó que estaba borrocha. Había bebido y estaba mareada, pero «controlaba». «Al ver que empecé a gritar 'auxilio', se asustó y salió corriendo». Las cámaras de seguridad le habían grabado en el trayecto y el sospechoso fue detenido al día siguiente por la Ertzaintza. Tenía 19 años, era de origen sudamericano y vivía en su mismo barrio, aunque ella no le conocía. Amaia supone que debe seguir en prisión provisional porque nadie le ha avisado de lo contrario y tiene una orden de alejamiento.

Fue una de las mujeres que se concentraron el pasado jueves frente al Palacio de Justicia de Bilbao, donde valoró «el apoyo sentido de mucha gente concienciada». Está convencida de que la sentencia de 'La Manada' marcará un antes y un después. «Algo se va a cambiar, espero. La gente se ha hartado de ver lo podrido que está todo».