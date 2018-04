El Gobierno vasco renuncia a pedir una indemnización en el 'caso Margüello' MANU CECILIO Renuncia a la acción civil a pesar de que la Fiscalía sostiene que el Ejecutivo sufrió un perjuicio económico de 6,8 millones de euros por una supuesta trama que se favorecía de contratos de Osakidetza DAVID S. OLABARRI Viernes, 27 abril 2018, 14:17

El letrado del Gobierno vasco en el 'caso Margüello', Javier Otaola, ha anunciado hoy que el Ejecutivo autonómico renuncia a ejercer la acción civil en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial sobre una supuesta trama creada en 2006 en torno al ex jefe de Calidad del Hospital de Cruces para beneficiarse de contratos públicos de Osakidetza. El abogado del Gobierno, que ya había renunciado a pedir penas de cárcel para los acusados, entre los que hay dos ex altos cargos del PNV, ha justificado la decisión de no solicitar una indemnización a los procesados ya que entiende que en la vista oral no se ha acreditado un «perjuicio» para las arcas públicas «cierto y efectivo».

Esta posición contrasta con la de la Fiscalía, que hoy, en la última sesión del juicio, ha mantenido sus peticiones de prisión para los acusados -11 años de cárcel para tres de ellos y seis años y medio para otro- y también les reclama que indemnicen al Ejecutivo autonómico con 6,8 millones de euros. Según el Ministerio Público, las empresas de Margüello obtuvieron «un favorecimiento en las adjudicaciones que concluyeron en la entrega de elevadas cantidades de fondos públicos que no deberían haber recibido». «Ese dinero nunca debió salir del sistema vasco de salud», ha sentenciado el fiscal José Manuel Ortiz, que ha subrayado que estos fondos que debían haber servido para la «atención» directa de los pacientes en Osakidetza fue a parar «a las empresas de Margüello».

Además del exdirector de Calidad de Cruces y de Edurne Fernández -la considerada su testaferro en estas empresas-, están acusados el exviceconsejero de Sanidad del Gobierno vasco, Rafael Cerdán, y el exdirector de Sanidad en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, durante la etapa en la que la consejería estaba dirigida por Gabriel Inclán. Estos dos últimos se sientan en el banquillo por las resoluciones supuestamente ilegales que firmaron para beneficiar a la firma. Los delitos que se están analizando son los de fraude, malversación, prevaricación y de negociaciones prohibidas para los funcionarios.

Los abogados de los acusados, Javier Beramendi y Joanes Labayen, han pedido la libre absolución de sus defendidos y han denunciado que este caso, que fue denunciado en 2009 por el Gobierno vasco cuando estaba en manos del PSE, esconde una mera «lucha política» que «se sirve en plato frío». Beramendi ha afirmado que no ha quedado acreditada ninguna de las acusaciones, ha insistido en que sus clientes han sufrido una suerte de «procedimiento inquisitorial» y ha pedido al tribunal que «ponga fin a este calvario».