El Gobierno vasco diseña una 'app' para un millar de víctimas de maltrato Manu Cecilio La aplicación sustituiría al telefono 'bortxa' para ofrecer un mayor nivel de discreción a las mujeres ELCORREO.COM Viernes, 15 diciembre 2017, 11:34

El Departamento de Seguridad está configurando una alternativa al actual teléfono 'bortxa' para las víctimas de violencia machista en forma de una aplicación (app) que pueda incorporarse a los móviles personales de estas y ofrecer un «mayor nivel de discreción».

Así lo ha indicado la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, en el pleno de control de este viernes al ser preguntada por el parlamentario de EH Bildu, Julen Arzuaga, por las carencias detectadas en el control telemático de quienes han cometido violencia machista.

La consejera ha precisado que el control de estas pulseras telemáticas destinadas a los agresores no las asigna las Ertzaintza sino los jueces y las gestiona el Ministerio de Justicia a través de una empresa concesionaria. Según ha precisado, desde su implantación en 2009, los dispositivos han contribuido a disminuir los riesgos de las víctimas pero también se han constatado deficiencia técnicas en el sistema que pueden llegar a generar «revictimización» en las mujeres.

La consejera ha indicado que la Ertzaintza ha solicitado que se explorasen nuevos desarrollos tecnológicos y ha insistido en que es el Ministerio de Justicia y la empresa que gestiona esas pulseras a quien corresponde «revisar» ese sistema técnico.

Beltrán de Heredia ha precisado que el Departamento de Seguridad pone a disposición de las víctimas un sistema intermedio de seguridad, el conocido como teléfono 'bortxa', que en la actualidad llevan 942 víctimass y que permite la conexión inmediata con la Policía, además de contar con un sistema de activación de alarma con localización GPS,

Ha anunciado que se está innovando este sistema con la configuración de una alternativa al actual teléfono con una aplicación que pueda incorporarse a los móviles personales de las víctimas y ofrecer así «un mayor nivel de discreción y los mecanismos eficaces de autoprotección».

5.650 víctimas entre mujeres y menores

La consejera también ha aprovechado su intervención para dar algunos datos. Así ha indicado que la Ertzaintza tiene en ejecución un total de 4.912 expedientes por violencia machista que afectan a 5.650 víctimas, 4.553 mujeres y 1.097 varones, la mayoría menores. Además hay 27 personas con pulsera, 57 con vigilancia permanente, 74 con servicios de contravigilancia y 942 con teléfono 'bortxa'.

Arzuaga ha insistido en la importancia de que no fallen los sistemas de protección y de imponer la carga sobre el agresor y no sobre la víctima para evitar que ésta pueda arrepentirse de denunciar si ve que el sistema no funciona.