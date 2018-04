El Gobierno vasco considera que la condena a los miembros de 'La Manada' es «francamente escasa» Josu Erkoreka. / E. C. Josu Erkoreka asegura que no alcanza a comprender cómo un juez puede considerar en este caso que ha habido abuso y no una agresión sexual con violencia e intimidación AGENCIAS Jueves, 26 abril 2018, 15:17

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha opinado este jueves que la condena impuesta a los cinco miembros de 'La Manada' es «francamente escasa» y la sociedad actual «difícilmente» va a comprender que la sentencia conocida es «expresión de una Justicia que emana del pueblo». La Audiencia de Navarra ha condenado a penas de nueve años de prisión a los cinco miembros de 'La Manada' por abuso sexual con prevalimiento de una chica en los sanfermines de 2016.

«No es concebible que un hecho de estas características pueda producirse o tener lugar sin violencia y sin intimidación, salvo que se arranque o se haga un planteamiento que cosifica a la mujer o que considere que la violencia machista es plenamente legítima», ha resumido Erkoreka.

Pablo Iglesias «Vergonzoso y asqueroso»

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha tachado de «vergonzoso y asqueroso» el fallo porque opina que al condenarles por abuso sexual y no por agresión sexual, están «lanzando el mensaje a las mujeres de que si no se juegan la vida» en un caso así, lo suyo no se considerará una violación.

«Hace años se decía que dentro del matrimonio no podía haber violación. Que se podía violar. Hace años se decía que si la mujer no se resistía no había violación. Creo que hemos avanzado suficiente», ha sentenciado en declaraciones a laSexta. Para Iglesias, «esto no es un problema de la dureza del Código Penal» sino «de qué hecho se atribuye a un delito muy concreto» y, en este contexto, «el mensaje que se está trasladando es que no hubo ni violencia ni intimidación».

Es, en su opinión, el mensaje de que «cinco hombres puedan meter a una mujer en un portal y la violen» y «como ella no se ha resistido», aunque ellos duplicaban su tamaño, «no hay violencia ni hay intimidación». «Esto tiene que tener a todas las mujeres indignadas», ha asegurado, antes de vaticinar que en la tarde de este jueves se verá «a lo mejor de la sociedad española, que es el movimiento feminista» en las calles «diciendo que esto no se puede consentir».

Maddalen Iriarte «Todas nos sentimos violadas hoy»

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha sido muy clara a la hora de mostrar su rechazo a la sentencia. Le parece insuficientes. «Todas nos sentimos violadas hoy», ha manifestado en su cuenta de Twitter. Maddalen Iriarte, además de mostrar su apoyo a la víctima, también ha querido reconocer «la lección de dignidad de la ciudadanía pamplonesa».

Todas nos sentimos violadas hoy. Todo el apoyo a la víctima y todo el reconocimiento a la lección de dignidad de la ciudadanía pamplonesa.#NikSinestenDizut#Justiziapic.twitter.com/76gUdUrBvD — Maddalen Iriarte (@MaddalenIriarte) 26 de abril de 2018

Idoia Mendia «Nos matan, nos violan. Indignada»

Idoia Mendia ha defendido el movimiento feminista en su cuenta de Twitter con el hastah #EstaEsNuestraManada. La secretaria general del PSE ha asegurado sentirse «indignada» por el contenido de la sentencia. «Nos matan, nos violan y si no te enfrentas a tus agresores, les eximen porque no necesitaron usar la fuerza», lamenta la líder de los socialistas vascos.

Alba Nagua «¿Que te acorralen y penetren entre cinco no es agresión?»

La ex secretaria general de Podemos Euskadi cree que con esta sentencia «el mensaje queda claro». Denuncia que la culpa «vuelve a tenerla la víctima por no resistirse 'lo suficiente'» aunque para ello tenga que poner «su vida en peligro». Nagua Alba, que ocupa un escaño en el Congreso como diputada por Álava añade el hastag #YoSíTeCreo en apoyo a la mujer de la que abusar en grupo los miembros de 'la Manada'. De hecho, protesta por la calificación con la que se recoge este hecho en la sentencia: «¿Que te acorralen y penetren entre cinco no es agresión?».