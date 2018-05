EL FÚTBOL ES COSA DE BARBAS Hay quién cree que no se chuta con los pies sino con la entrepierna Las cinco aficionadas iraníes se disfrazaron de hombre para colarse en un estadio de fútbol. JON URIARTE Sábado, 5 mayo 2018, 01:39

Las imagino atusándose la barba, con sumo cuidado para que no se despegue. Son aficionadas, seguidoras del club de sus amores y fueron a ver un partido de fútbol. Nada raro, si no fuera porque el Persépolis es un club iraní. Un país donde las mujeres, entre otras cosas, tienen prohibido ir a ver determinados espectáculos. De hecho, semanas antes 35 mujeres fueron detenidas por ir a ver otro encuentro de fútbol. Así que tiraron de imaginación. Se disfrazaron, se pusieron barbas postizas y lograron su objetivo. No era la primera vez, pero, con el fin de reivindicar sus derechos y subrayar su gesta, se sacaron unas fotos, las subieron a las redes y contaron la experiencia. La de cinco valientes que deberían escuchar allí...y aquí.

Obviamente las imágenes se han hecho virales. A primera vista, recuerda a la escena de «La vida de Brian», donde los grandiosos Monty Python muestran a unas mujeres que compran barbas y cambian sus voces para hacerse pasar por hombres y así poder participar en una lapidación. Claro ejemplo de humor negro, reflejo de una realidad de antaño. O no. Porque también pasa hoy en tierras como Irán. Y no hay mejor forma de combatir leyes absurdas e insultantes que con acciones cómicas y provocadoras. Ojalá no les pase nada a esas cinco valientes. De momento las autoridades iraníes las están buscando. Y no para abrazarlas tras un gol, precisamente. Habrá quien diga que hay que tener paciencia con estos países donde los derechos del ciudadano, y de la ciudadana en particular, son limitados, cuando no inexistentes. Pero no puedo evitar que se me revuelvan las tripas viendo a esas mujeres jugándose el tipo por ver un partido. Lo que me lleva a ciertas voces que, siendo presuntamente feministas, occidentales y progresistas, no ven el fútbol como un lugar para la mujer. Ojo que el tema ya ha sido noticia y pudimos leerla en EL CORREO DIGITAL hace una semanas.

Desde hace tiempo, incluso se ha escuchado en más de un parlamento y en varios medios de comunicación, hay mujeres que piden la erradicación del fútbol de los patios escolares. Y no porque el balón acapare todo el espacio. Que podría entenderse. Sino porque «hay actividades menos sexistas». Curioso. Parece que se olvidan de que hasta avanzados los 70 las mujeres no tenían derecho a pisar un palco de la Liga española. Y mucho menos a alcanzar un cargo directivo. De hecho, costó que pudieran obtener un carnet de socias. Como mucho podían ser abonadas. Por no hablar de calzarse unas botas de fútbol. Un sueño mal visto por muchos hombres y, lo que es peor, por otras mujeres. Pero parece que estas picas en Flandes sean logros insuficientes para ciertas mujeres. Y no logro entenderlo. Hace años discutí con una importante líder de un colectivo en defensa de la mujer en Euskadi porque consideraba que por televisión, en vez de fútbol, debían ofrecer otros contenidos «más acordes a los gustos de las mujeres». Lo soltó tal cual. Por suerte no estaban presentes mi hermana, la mayoría de mis sobrinas e incontables amigas que se habrían ofendido, lógicamente, ante tamaña barbaridad. Y no les digo las madres que soñaron con calzar unas botas y proclaman su orgullo al ver que sus hijas lo lograron. Siempre cuento, a quien quiera escuchar, que la mayor satisfacción profesional de mi vida la sentí al elaborar un programa sobre el Athletic femenino para ETB.

Acostumbrado a las estrellas balompédicas que orinan de pie, si preguntan a estas deportistas les sorprenderán el trato y las circunstancias. Y descubrirán, yo lo hice, que la delantero centro limpia una cafetería, después cuida a un niño, a la una regresa a casa para ocuparse de lo suyo y lo de su marido, un camionero al que apenas ve, y por las tardes, entrena. O que la defensa central trabaja como jardinera municipal. Curioso. En ese césped, sin público, es donde se gana los euros. Y así casi todas, salvo alguna que ya va ganando un digno sueldo por darle al balón. Poco a poco lo van logrando. En los últimos diez años ha cambiado. Y para bien. Pero cuesta. Por eso quien no trabaja, hinca codos para labrarse el futuro que les niega el balón. Porque esto, de momento, no es Alemania, ni EEUU, donde una mujer puede ser futbolista y vivir de ello. Aunque la profesionalización ya no parece una quimera. Y eso es mérito de toda la sociedad. Pero, sobre todo, de ellas. Por eso no entiendo que aún haya hombres que crean que el fútbol es solo cosa de machos. Pero aún menos, que haya mujeres que crean que el fútbol se juega con los testículos en lugar de usar los pies. Lo mismo podríamos decir del rugby, del boxeo, del baloncesto...Y ya puestos, deberían mirarse el cerebro quienes creen que la gimnasia rítmica o el patinaje artístico es solo cosa de chicas. Que se lo digan al campeón Javier Fernández, que por cierto se pasó la infancia escuchando que era mejor que dejara los patines y le diera al balón «porque era un chico».

Visto el panorama y leídas algunas cosas, quizá esas escépticas del fútbol esperen recibir quejas y lamentos de las mujeres que no solo aman el fútbol, juegan a él y sueñan con ser profesionales. Todo lo contrario. Les hablarán de sus ilusiones, de que todavía suena raro decir en casa que lo tuyo es driblar, de que les siguen llamando marimachos en ciertos lugares o de que, si tienes la regla, no puedes tomar nada porque das positivo. Pero sobre todo, les abrirán sus vidas. Y quizá así esos hombres machistas y esas mujeres, presuntamente modernas y progresistas, descubran que comparten la misma absurda, antigua y peligrosa idea que los iraníes. La de que el fútbol es solo cosa de hombres de pelo en pecho y barba en la cara.