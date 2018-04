Francia avala prolongar su tren de alta velocidad para enlazar con la 'Y' vasca Vista de las obras del TAV en Bergara. / LOBO ALTUNA El Consejo de Estado valida la utilidad pública del tramo Burdeos-Dax y rechaza los recursos en contra del proyecto FERNANDO ITURRIBARRIA Corresponsal París Jueves, 12 abril 2018, 01:01

El Consejo de Estado francés, máximo tribunal administrativo, validó ayer la utilidad pública y la urgencia de las obras de la línea de alta velocidad ferroviaria (LGV) entre Burdeos y Dax -Las Landas-, cuya prolongación futura conectará en Hendaya con la 'Y' vasca. La decisión no prejuzga los planes del Gobierno de Emmanuel Macron, que en las próximas semanas debe pronunciarse sobre la recomendación de un reciente informe oficial que posterga la ejecución del tramo a después de 2038.

El dictamen judicial elimina el principal obstáculo formal del proyecto al rechazar los recursos presentados por 52 asociaciones ecologistas, municipios, sindicatos vitícolas y particulares contra el decreto gubernamental galo que en 2016 declaró la utilidad pública de las LGV Burdeos-Toulouse y Burdeos-Dax. En el caso de esta última, el veredicto juzga que el proyecto presenta un interés general, entre otras razones, por «la perspectiva de un enlace a alta velocidad entre Francia y España para los viajeros y las mercancías».

El Consejo de Estado observa que la prolongación de la línea hasta la frontera de Hendaya no es más que una eventualidad que no forma parte del proyecto sometido a encuesta pública. Por consiguiente, «los recurrentes no están fundamentados a sostener que el estudio de impacto sería insuficiente puesto que no permitiría apreciar las incidencias en su conjunto».

Las propuestas alternativas, consistentes en una renovación de las vías ya existentes, son descartadas por considerar que «no presentan ventajas comparables a las líneas proyectadas». En consecuencia, se juzgan necesarias las expropiaciones contempladas, los costes y las afectaciones a la propiedad privada. El alcalde de Burdeos, Alain Juppé, y los cargos electos de Las Landas se congratularon por una decisión que legitima la LGV al sur de la capital aquitana. «Ya nada se opone a la realización de la Burdeos-Mont de Marsan-Dax en dirección de Bayona y España», resaltaron.