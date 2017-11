Estos son los finalistas a los premios Titanium del Fun & Serious Los 'Goya' de los videojuegos serán entregados el día 11 de diciembre en una gran gala en el Museo Guggenheim de Bilbao ELCORREO.COM Lunes, 27 noviembre 2017, 14:50

El ya consolidado festival de videojuegos Fun & Serious Game Festival – el más grande de Europa- vuelve a Bilbao del 8 al 11 de diciembre, y culminará con la ya tradicional Gala de entrega de premios Titanium en el atrio del Museo Guggenheim, presentada en esta edición por el periodista Iñaki López y la actriz Itziar Atienza, y a la que asistirán importantes figuras internacionales del videojuego para recoger los premios Titanium en sus diferentes categorías. Por esta cita han desfilado ya importantes personalidades de la industria y creadores de títulos que han supuesto un hito en la historia de este sector, como Tim Schafer, Yuji Naka, Alexey Pajitnov, Warren Spector, o Peter Molyneux.

Horizon Zero Down (6), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (5), Rime (5), Assassin’s Creed: Origins (4) y Wolfenstein II: The New Colossus (4) son los títulos que han recibido más cantidad de nominaciones en esta edición.

El título independiente What Remains of Edith Finch se sitúa entre los finalistas a Juego del Año, donde competirá con producciones como Super Mario Odyssey, Horizon Zero Down, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Assassin’s Creed Origins y Wolfenstein II: The New Colossus.

En la categoría Mejor Videojuego Indie se coloca el español RIME, junto a CupHead, Nigth in the Woods, Hellblade: Senua's Sacrifice y What Remains of Edith Finch. Además, es finalista en otras cuatro categorías, disputando cara a cara los Titanium a algunas de las grandes súper producciones de este 2017: Opta también a Mejor Juego Nacional, junto a Candle, Metroid Samus Returns y Deiland, además de a Mejor BSO y Mejor diseño artístico, donde compite contra otro indie tan conocido como Cuphead, aunque también encontraremos en esta categoría títulos como Assasin’s Creed: Origins, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, o Horizon Zero Dawn.

La sección de Mejor Diseño narrativo reúne las historias contadas por What remains of Edith Finch, The Sexy Brutale, Wolfenstein II The New Colossus, Horizon Zero Dawn y Hellblade. Este último también está presente en la parrilla finalista de Mejor Diseño de juego, junto a Zelda, Super Mario Odyssey, Mario + Rabbids Kingdom Battle y Prey.

En lo tocante a juegos de aventura/rol, los seleccionados son, una vez más, Horizon Zero Dawn, junto a Assasin’s Creed y Zelda, y los títulos Divinity: Original Sin 2 y South Park Retaguardia en Peligro, también nominado a Mejor Interpretación en castellano, donde coincide con Assasin’s, y Horizon, y en donde también son finalistas Wolfenstein II The New Colossus y Star Wars Battlefront II. Estos dos últimos también integran la lista finalista a Mejor juego de acción, junto a Prey, Destiny 2 y Call of Duty WW2.

El en apartado de Mejor BSO, encontramos los magníficos soundtracks de Zelda, Horizon, Rime, Cuphead y Hellblade.

Como Mejor Juego Familiar/Social están nominados aquellos juegos que fomentan el ocio en grupo y para todas las edades, como Mario + Rabbids Kingdom Battle, Just Dance 2017, Singstar Celebration, Saber es Poder y Snipperclips.

En la categoría de Mejor Juego deportivo/ de conducción estarán presentes el fútbol, el baloncesto y el motor, con FIFA 18, NBA 2K18, Forza Motorsport 7, Project Cars 2 y PES 2018.

Los Premios Honoríficos a toda una vida dedicada a los videojuegos, uno de los momentos claves de la gala, recaen este año en el diseñador y desarrollador estadounidense John Romero, «padre» de Wolfenstein 3D, Quake y Doom, y responsable en gran medida de la actual fisonomía del género de videojuegos de disparos en primera persona (first person shooter games), Jordan Mechner, el célebre creador del mítico Príncipe de Persia, todo un hito en el género de acción y aventuras, y el hoy vicepresidente de Blizzard, Jeffrey Kaplan, que se unirá al plantel de premiados con un currículo que incluye obras maestras como Overwatch (que juegan hoy más de 20 millones de personas en todo el mundo) y World of Warcrat (7,7 millones de jugadores).

Esta es la lista completa de los juegos que competirán por alzarse ganadores de cada una de las categorías en la gala de entrega de los premios del festival Fun & Serious, que tendrá lugar en el Museo Guggenheim Bilbao el próximo 11 de diciembre de 2017:

Juego del año

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

Horizon Zero Dawn

Assassin’s Creed: Origins

What remains of Edith Finch

Wolfenstein II The New Colossus

Mejor Indie

What remains of Edith Finch

Hellblade: Senua's Sacrifice

Rime

Night in the Woods

Cuphead

Mejor videojuego nacional

Rime

Candle

Metroid Samus Returns

Deiland

Mejor Diseño artístico

Rime

Assassin’s Creed: Origins

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Cuphead

Horizon Zero Dawn

Mejor Diseño narrativo

What remains of Edith Finch

Hellblade: Senua's Sacrifice

The Sexy Brutale

Wolfenstein II The New Colossus

Horizon Zero Dawn

Mejor Diseño de juego

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Prey

Hellblade: Senua's Sacrifice

Horizon Zero Dawn

Assassin’s Creed: Origins

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

South Park Retaguardia en Peligro

Divinity: Original Sin 2

Mejor interpretación

Assassin’s Creed: Origins

Horizon Zero Dawn

South Park Retaguardia en Peligro

Wolfenstein II The New Colossus

Star Wars Battlefront II

Mejor BSO

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Horizon Zero Dawn

Rime

Cuphead

Hellblade: Senua's Sacrifice

Mejor juego de acción

Wolfenstein II The New Colossus

Prey

Destiny 2

Call of Duty WW2

Star Wars Battlefront II

Mejor juego familiar/ social

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Just Dance 2017

Singstar Celebration

Saber es Poder

Snipperclips

Mejor juego deportivo / de conducción

FIFA 18

NBA 2K18

Forza Motorsport 7

Project Cars 2

PES 2018