«El exilio es un drama, un desarraigo»: el emotivo vídeo de CEAR a favor de los refugiados 05:04 Ana Mary (México) y Hady (Mali). / CEAR EUSKADI La campaña muestra las analogías entre los que huyeron de la Guerra Civil Española y los refugiados que buscan hoy asilo aquí YOLANDA VEIGA Viernes, 1 diciembre 2017, 16:17

La familia de Ana Mary G. De Guilarte estuvo «45 días a la deriva en el Caribe, de isla en isla, buscando quien le acogiera». Huían de la Guerra Civil Española y México les dio finalmente asilo. Allí nació Ana Mary, hoy regresada a Tolosa, la tierra de sus padres. «El exilio es un drama, un desarraigo y cuando vuelves sigues siendo una exiliada en tu tierra».

Ella es una de las cuatro protagonistas de 'Fuimos exilio. Seamos Refugio', un vídeo que ha lanzado CEAR-Euskadi para sensibilizar sobre el acogimiento y que forma parte de la campaña 'Memorias Compartidas', que muestra las analogías entre el exilio vasco de 1937 y las personas refugiadas que llegan hoy. En el vídeo Ana Mary charla con Hady Traore, que escapó de la pobreza de Mali -«allí no tenía futuro»- para dar una oportunidad a su madre y a su hija. Ellas siguen allí, 2.500 kilómetros que el conflicto en el país africano hacen insalvables. Hady no ha podido regresar a casa: «Veo a la gente de Siria en los campos de refugiados y me duele ver cómo sufren».

Augustine también encontró en la huida la única alternativa, que es el rasgo que comparten todos los protagonistas de la campaña de CEAR. «Salí de la República Democrática del Congo porque tenía problemas con el Gobierno». Y no se lo han, o se lo 'hemos', puesto fácil: «Ves el racismo, que la gente te tiene miedo, las dificultades para encontrar un piso... Y la nostalgia». Nostalgia es la palabra, junto a 'desarraigo' y 'esperanza', que mejor define la situación de los que tuvieron que marcharse.

Como Igor Palomeroy su hermana mayor. «Marchamos a Francia, de allí a Checoslovaquia y acabamos en Polonia. Allí era 'el español' y aquí soy 'el polaco'». Pero ya está en casa. Hady y Augustine no. «Hay que poner más solidaridad en el mundo», clama el joven de Mali y ella expresa un deseo en voz alta, el deseo que tantas veces han pedido todos: «Volver a mi país».