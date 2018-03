Euskadi toma ventaja en conciliación: cuatro padres nos cuentan su historia La excedencia pagada de los padres agranda la brecha con otras autonomías CARLOS BENITO Bilbao Viernes, 30 marzo 2018, 01:43

Criar un hijo sale muy caro, tanto en tiempo como en dinero, y las distintas administraciones llevan años ensayando distintas fórmulas para aliviar de algún modo esa carga. La preocupación de los poderes públicos se debe esencialmente a dos motivos. Por un lado, está la natalidad, ese indicador que se resiste tozudamente a crecer: la tasa de fecundidad, tanto en Euskadi como en el conjunto de España, se mantiene por debajo de 1,4 hijos por mujer, una cifra que no solo preocupa de cara al sostenimiento de la hucha común, sino que también demuestra que los ciudadanos no pueden permitirse tener toda la descendencia que desean. Por otro lado, está la igualdad de hombres y mujeres: la responsabilidad de la crianza sigue cayendo abrumadoramente sobre las madres, que se ven obligadas a aparcar o desatender su carrera profesional, y a esa asimetría se debe buena parte de la discriminación laboral de las mujeres.

El Gobierno vasco ha anunciado una medida innovadora, que incrementa la ventaja de Euskadi sobre las demás comunidades autónomas en materia de conciliación. Muchos detalles siguen sin concretarse y el departamento de Empleo y Políticas Sociales ya ha avisado de que se implantará «gradualmente», pero en cualquier caso supone un paso importante: se abonará un salario equivalente al 100% de su base de cotización a los padres que cojan una excedencia de tres meses para cuidar de sus hijos, siempre que la disfruten durante el primer año de vida del pequeño y que no coincida con el permiso de la madre. En realidad, es una manera de igualar, mediante un ingenioso rodeo, los permisos de maternidad (dieciséis semanas) y de paternidad (cuatro semanas, a las que se sumarían las doce de la excedencia pagada), compensando así la diferencia que perpetúa la Seguridad Social.

Se trata de una iniciativa sin precedentes en España, que afianza la posición de Euskadi como autonomía más avanzada en esta materia. En realidad, ya antes de esta novedad se situaba por delante del resto, aunque tampoco puede decirse que existiese una competencia feroz, ya que la crisis financiera arrasó un sistema de ayudas que ya dejaba mucho que desear con respecto a Europa. Desapareció, desde luego, el cheque-bebé, aquellos 2.500 euros por nacimiento que el Gobierno socialista mantuvo entre 2007 y 2010. Y, de las siete comunidades que habían implantado ayudas a las excedencias para cuidar a los hijos, todas las acabaron suprimiendo excepto el País Vasco y La Rioja. En algunas autonomías, el panorama es ahora mismo un absoluto erial.

Algunos ejemplos Estado Las prestaciones económicas por nacimiento o adopción solo contemplan los supuestos de familia numerosa o monoparental, parto o adopción múltiples y madres con discapacidad. Hay deducción en el IRPF. Euskadi Existen ayudas directas a las familias: 400, 500 o 900 euros, según la renta, desde una anualidad por un hijo hasta siete por tres o más. También hay ayudas por reducción de jornada o excedencia y para contratar cuidadores. Galicia Las familias que no superan los 45.000 euros de renta reciben la tarjeta Benvida (es decir, Bienvenida), una tarjeta monedero con 1.200 euros para gastar en productos para el niño. También existe un bono de cuidados. Castilla y León En noviembre ha puesto en marcha las ayudas por reducción de jornada, similares a las ya existentes en Euskadi, con un importe de 1.500 euros (3.000 si los miembros de la pareja se alternan en su ejercicio a lo largo de un año).

El País Vasco mantiene las ayudas directas por nacimiento (400, 500 o 900 euros, en función de la renta familiar, con distintas anualidades según el número de hijos), las ayudas por reducción de jornada o excedencia (entre 1.692 y 3.255 euros anuales) y las ayudas para contratar cuidadores de niños menores de 3 años (asumen entre el 69 y el 93% de la cuota de la Seguridad Social), además de los incentivos específicos para familias numerosas y las deducciones fiscales. La equiparación ‘de facto’ de los permisos de maternidad y paternidad, unida a las demás medidas que se avanzaron en el pleno del miércoles, agranda la brecha con respecto a las demás comunidades y nos acerca al eterno ideal europeo, pero al llegar a este punto se impone la humildad: todavía nos falta mucho para medirnos con modelos como Francia, Alemania, Reino Unido o los países nórdicos. «Seguimos muy lejos de las prestaciones económicas universales por hijo a cargo», admite un técnico. En Francia, el último país de la UE que se ha acercado a la anhelada tasa de reemplazo de la población, las familias con dos hijos o más disfrutan de subsidios hasta que cumplen los 20.

De ayudantes a responsables

Los expertos contemplan con aprobación la iniciativa vasca y, en concreto, aplauden el requisito de que la excedencia del padre no pueda coincidir con el permiso de la madre. «Hasta el momento, la mayoría de los hombres disfrutan del permiso de paternidad de forma simultánea al de la madre, por lo que actúan más de ‘ayudantes’ que de responsables de las tareas domésticas y de cuidados. Esta medida anima a los hombres a pasar del ‘te ayudo’ al ‘me corresponsabilizo’ en la crianza. Además, reduce los incentivos para la discriminación estadística de las mujeres en el mercado de trabajo y, por lo tanto, reduce la brecha salarial: en la medida en que su uso se generalice y los hombres se ausenten de su puesto de trabajo el mismo tiempo que las mujeres, el empresariado tendrá más incentivos para contratar a mujeres», analiza Irene Lapuerta, profesora de la Universidad Pública de Navarra y especialista en este tipo de permisos. A su juicio, la iniciativa vasca es «una medida ganadora», de la que se beneficiarán el menor, la economía familiar (al descender la probabilidad de que la madre deje su trabajo), la natalidad (con mayor corresponsabilidad, hay más disposición a tener otro hijo) y los propios varones: «Cada vez hay más hombres que desean ejercer nuevos modelos de paternidad, más implicada y activa».

También la asociación de familias numerosas Hirukide considera «muy acertado» el planteamiento de la ayuda, aunque hace hincapié en que su valoración solo puede ser provisional: «Tenemos que esperar a ver cómo se plasma esta idea -apunta la directora, Natalia Diez-Caballero-. Habrá que ver si será universal o estará sujeta a renta, si se implantará de forma progresiva o escalonada y a partir de cuándo, de qué manera podrían favorecerse los autónomos... Son muchas las incógnitas que se nos plantean a todos».

Urtzi Basabe. Profesor «Así nace la conexión afectiva»

Urtzi, miembro de la asociación de familias Hirukide, sostiene en brazos al pequeño Odei, que hoy cumple un mes./ / Ignacio Pérez

Urtzi no ha olvidado aquella amarga sensación de volver a trabajar tras el viejo permiso de paternidad de 15 días: «Tenía la sensación de no conocer a mi hijo, se me habían ido las dos semanas en papeleo». Se resarció después, cuando se hizo cargo de la segunda parte del permiso de maternidad: «Me supuso un cambio de pensamiento, entendí lo que es estar con el niño las 24 horas. Antes, volvía a casa por la noche y me extrañaba encontrarme cosas sin hacer, pero al estar yo solo me di cuenta de que bastante tienes con respirar». Es una experiencia que ve recomendable para todos los padres: «Así nace la conexión afectiva. Y es una buena manera de ir hacia la igualdad. Hay hombres que solo se enteran del 10% de lo que es criar a un hijo».

A este profesor de ikastola de Markina se le acaba hoy mismo el permiso de paternidad por Odei, su tercer hijo, nacido el 25 de febrero. Con el actual plazo de un mes, «da más tiempo de organizarse y disfrutar», dice, pero mira con cierta envidia ese permiso de cuatro meses que ya no le tocará: «Lo cogería con los ojos cerrados, sin ninguna duda». Queda la posibilidad de ir a por el cuarto, ¿no? «Si tuviera una casa más grande, lo haría».

Sergio García. Autónomo «Defiendo bajas más largas»

Sergio se ha impuesto una jornada intensiva para atender a su bebé./ / Igor Aizpuru

Judith Romero

El vitoriano Sergio García fue padre por primera vez el pasado mes de noviembre. Es autónomo y cofundador de la empresa de integración de redes y sistemas Baitic Soluciones, así que sus horarios dependen de él y sus socios. Con ellos alcanzó un acuerdo. Este ingeniero en Telecomunicaciones, que cada día se desplaza a trabajar a Bilbao, se ha impuesto una jornada intensiva para poder atender las necesidades de su bebé, Ander, y pasar más tiempo con la familia. Sin embargo, en la vida de los autónomos y de las pymes hay ocasiones en las que el trabajo ha de salir como sea, «por lo que a veces no me queda más remedio que atender incidencias desde casa por las tardes», reconoce.

Como fundador de esta pyme de nueve empleados, Sergio García considera positivo extender el permiso paterno a doce semanas y que las empresas aporten una mayor flexibilidad. «Es injusto que históricamente se haya cargado sobre las mujeres la responsabilidad de atender a los niños, y unas bajas más igualadas podrían ayudar a cambiar la visión de algunos empresarios», apunta.

Koldo Sánchez. Operario en Mercedes Vitoria «Tengo jornada reducida»

Koldo ha tenido facilidades de su empresa para conciliar./ / Rafa Gutiérrez

Judith Romero

A Koldo ya se le han olvidado los cuidados que requiere un recién nacido, sus hijos tienen 13 y 10 años, pero mantiene una jornada reducida en Mercedes Vitoria para atender y disfrutar de la familia. En 2005, cuando nació su primogénito, apenas tuvo tres días libres. Hoy se considera «afortunado» porque tiene un trabajo en una empresa puntera y con un horario que hace posible la conciliación, de 10.15 a 15.00 horas. Aún puede estirar la situación dos años más, hasta que su segundo hijo, Unax, vaya al instituto.

«Mi mujer era interina en la Diputación y volvió al trabajo tras los permisos de cuatro meses para intentar conseguir una plaza fija». Él atribuye a la «mentalidad alemana» de su empresa las facilidades que siempre le han dado para conciliar.

Mikel Carlos de Bergara. Funcionario «Mi mujer me cedió la baja»

Mikel Carlos y su hijo Koldo juegan en los columpios./ / I. Aizpuru

Judith Romero

Mikel y Ainara tuvieron que modificar sus rutinas laborales cuando nació Koldo, hace año y medio. «Ella me cedió parte de su baja, así que pude estar diez semanas en casa», narra el funcionario, técnico de Ganadería de la Diputación alavesa. No fue la única medida que la pareja empleó para cuidar al pequeño el máximo tiempo posible. Pasado el periodo de descanso al que tenía derecho, Ainara pidió una excedencia para seguir viendo crecer al niño hasta el año. Mikel se sabe un privilegiado. «En la Diputación, si la madre trabaja fuera y me cede aunque solo sea un día de baja, el permiso al padre se extiende otros 14 adicionales». A él, que estuvo más tiempo en casa que la media de los hombres, le siguen sabiendo a poco las 12 semanas que propone el Gobierno vasco.