Euskadi, a cubierto para recibir esta tarde a 'Ana' Previsión. Se esperan fuertes lluvias en el tercio noroeste de la Península. / EFE Los meteorólogos prevén que hacia las 19.00 horas la borrasca desate vientos de hasta 120 kilómetros por hora seguidos de olas de seis metros de altura JOSÉ DOMÍNGUEZ Domingo, 10 diciembre 2017, 00:26

No tiene la calificación de aquella ciclogénesis explosiva ‘Nadja’ que causó innumerables destrozos en puertos y localidades vascas en febrero de 2014, aunque el departamento vasco de Seguridad se ha apresurado a declarar la alarma naranja porque las previsiones se acercan mucho al nivel de los restos del huracán ‘Henri’, que azotó Euskadi en septiembre de 2015, e incluso superan a las de la tempestad que azotó la costa en febrero del año pasado. Se trata de ‘Ana’, la primera borrasca «profunda» bautizada con nombre propio y que llegará esta tarde con vientos que, a partir de las 19.00 horas, pueden superar los 120 kilómetros por hora. Aunque lo peor se espera en la madrugada de mañana con la aparición de olas de seis metros de media que es posible que superen los diez en momentos puntuales. Así que el consejo más extendido por instituciones y meteorólogos es el mismo: protegerse y ponerse a cubierto hasta que haya pasado la ‘tormenta perfecta’.

«El tiempo va empezar a cambiar a las 13.00 horas, pero será a partir de las siete de la tarde cuando se desencadenen los vientos más fuertes», explica la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el País Vasco, Margarita Martín. Su afección será menor en zonas interiores y llanas como Vitoria, «donde no se alcanzarán los 100 kilómetros por hora», pero sí pueden tener especial incidencia en áreas de montaña. El responsable meteorológico de Euskalmet, José Antonio Miranda, puntualiza que estas ráfagas procedentes de la meseta, mostrarán su peor cara en Bizkaia, especialmente en valles y desembocaduras como la de la ría de Bilbao. De hecho, su Ayuntamiento ya ha solicitado a los vecinos que adopten medidas de prevención para evitar accidentes y desgracias personales. Así, además de pedir que se extreme la precaución al salir a la calle, aconseja a sus vecinos retirar de sus edificios todos aquellos elementos que se puedan precipitar a la vía pública como macetas o armarios sin anclaje en balcones y terrazas.

El coche, mejor aparcado

Margarita Martín va más lejos con las medidas preventivas que debería adoptar la ciudadanía, ya que advierte que conducir durante los momentos de mayor intensidad del viento puede resultar muy peligroso. «Sobre todo los camiones y vehículos de grandes dimensiones corren un serio riesgo de volcar o sufrir un accidente», advierte.

La situación, además, se complicará según vaya avanzando la noche. Las rachas huracanadas, según la responsable de Aemet, se mantendrán hasta la una de la madrugada. A partir de entonces perderán intensidad. Eso sí, el viento, hasta entonces de dirección sur, pasará a ser del noroeste, generando un problema añadido: la creación de una marejada con olas que, según las previsiones, tendrán seis metros de media, «aunque en casos puntuales pueden llegar a duplicar esa altura».

«El oleaje de madrugada no coincidirá con mareas vivas ni con la pleamar ni con tráfico marítimo»

En cualquier caso, José Antonio Aranda no prevé que la borrasca cause grandes daños en la costa vasca, «porque no tendrá mucha energía». Además, hay elementos que, a su juicio, apuntan al optimismo. «No coincidirá con mareas vivas, en su mayor parte se desarrollará sin pleamar y, sobre todo, a unas horas en las que apenas hay tráfico marítimo», subraya. El meteorólogo recuerda que, salvo casos puntuales como el de la ciclogénesis explosiva de 2014, «la mayoría de las desgracias que generan los temporales suelen estar precedidas por alguna imprudencia de empresas o personas, por lo que la mejor protección es prevenir».