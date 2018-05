Las estrellas festejan el 90 cumpleaños del ratón más famoso

Como 90 años no son nada, pero también son muchos, celebrities de todo el mundo están aprovechando la jornada de hoy para desear feliz cumpleaños a Mickey Mouse y apoyar de paso a la ONG británica Together for Short Lives, que ayuda a niños con enfermedades graves y terminales para asegurarse que reciben la atención que necesitan. El dicharachero ratón que más ha hecho divertir a generaciones de ciudadanos no da abasto. Sigue más vivo que nunca y las muestras de felicitación no dejan de sucederse, meintras echa una mano a los más necesitados.

La criatura más emblemática de la'factoría Walt Disney' ha concitado la atención del 'establishment' del cine, la moda, la televisión, la música y el entretenimiento gracias a la iniciativa de Rankin, uno de los fotógrafos, editores y directores de cine más prestigiosos de la industria 'fashion'. Por la cámara del británico han pasado iconos como Heidi Klum, Mark Hamill, conocido por interpretar a Luke Skywalker en la saga de 'Star Wars', el rapero Tinie Tempah, Liv Tyler, Sam Claflin, la estrella de 'Los juegos del hambre', o una de las grandes top de todos los tiempos, Kate Moss. También Boy George, el líder de la legendaria banda de los 80 Culture Club, y Amy Jackson, la espectacular modelo británica que arrasa en Bollywood, se han sumado al homenaje de un personaje que pasó de ser un sencillo boceto a un símbolo de la cultura popular. Hasta 25 superestrellas.

Devotas de Mickey, algunas han posado en blanco y negro y otras en color. Se han entregado de tal modo a su ídolo que no han dudado en imitar algunos de sus característicos gestos. Tampoco han tenido el más mínimo pudor en lucir sus emblemáticas orejas o sus grandes guantes blancos, cuando no han estrujado al muñeco hasta casi ahogarle del cariño que le tienen. Sinceramente, no puede sentirse más querido este roedor que será el principal protagonista del libro 'Mickey Mouse&Me'. La publicación, que se lanzará vía 'online' el próximo verano y cuyos ingresos se destinarán en totalidad a la ONG, desgrana 10 curiosidades que muy poca gente conoce de este mozalbete de la tercera edad al que los años no parecen pesar lo más mínimo.

Aquí las tenemos:

1

Mickey debutó en el cine el 18 de noviembre de 2018. Lo hizo a lo grande ya que 'Mickey Mouse: Steamboat Willie' fueron los primeros dibujos animados con sonido totalmente sincronizado.

2

Durante casi 20 años Walt Disney, su creador, fue la voz de Mickey Mouse.

3

En su 50 cumpleaños, el ratón se convirtió en el primer personaje de dibujos animados en recibir una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

4

Walt Disney recibió en 1932 sus primeros premios de la Academia de Hollywood. Uno de ellos fue una distinción especial por la creación de Mickey.

5

En sus orígenes, Mickey Mouse iba a llamarse Mortimer, pero finalmente optaron por el nombre con el que todos le conocemos.

6

Fue el primer personaje de dibujos animados en hablar y sus primeras palabras fueron '¡Hot Dogs!'

7

Un globo de gran tamaño de Mickey Mouse apareció por primera vez en el Desfile de Acción de Gracias de los populosos grandes almacenes neoyorquinos de Macy's, en 1934. Desde entonces los personajes de Disney han sido recurrentes en este desfile.

8

Mickey Mouse ha reportado extraordinarios réditos a la compañía fundada por Disney. El ratón fue el primer artículo con licencia. Su imagen apareció en una pizarra para niños que se puso a la venta en 1930.

9

Mickey tiene 4 dedos en cada mano, una elección que fue, sobre todo, estética.

10

Hasta la fecha, Mickey ha protagonizado más de 120 producciones de títulos animados.

En el libro de Rankin, la celebrities aparecerán junto a las familias de niños enfermos que relatan la influencia que ha tenido en sus vidas el ratón favorito de todos los tiempos. También el autor deja su opinión: «De niño me encantaba Mickey Mouse. Hizo que me interesara por el cine. Es mucho más que un personaje, es un símbolo de optimismo, esperanza e inspiración para personas de todo tipo. Me he divertido mucho haciéndolo y tengo una deuda de gratitud con todos los que han participado en el proyecto. Así que espero recaudar mucho dinero para esta fantástica ONG», defiende.

Anna Hill, directora de marketing de la compañía de animación en el Reino Unido, añade: «Ningún otro personaje ocupa el mismo lugar en los corazones y las mentes de gentes de todo el mundo. La creación más famosa de Walt continúa inspirando al mundo artístico y del deporte, además de llevar esperanza a muchas personas.

«Cuando escuchas que tu hijo tiene una enfermedad que acortará su vida y que muy probable muera joven, te sientes devastado. Esa es la cruda realidad para decenas de miles de familias en el Reino Unido. Together for Short Lives habla en nombre de esos niños y jóvenes cuyas vidas serán más cortas de lo normal. Les ayudamos a tener una vida lo más gratificante posible y a recibir los mejores cuidados al final de la vida. No podemos cambiar el diagnóstico, pero podemos ayudar a los niños y a las familias a aprovechar al máximo el tiempo que pasen juntos», afirman responsables de la organización, que no tienen palabras para expresar lo que el genial Mickey hace por ellos.