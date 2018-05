Espinete ha sido secuestrado

En realidad no ha sido secuestrado. Murió hace tiempo. Lo sé porque pude verlo hace años. No menos de quince. Allá por 2003. Cuando buscando inspiración para los guiones, esa era la excusa, paseaba por los enigmáticos almacenes de Prado del Rey. En una de las estanterías, al fondo y entre penumbras, descubrí algo rosa. Parecía una especie de alfombra. Pero había algo en aquella prenda que llamó mi atención. Y entonces le vi. Aplastado por una maleta de cartón piedra, tres aros circenses y media Ruperta. En otro momento la cara cortada de la mascota más famosa de la televisión me habría provocado impacto. Pero solo tenía ojos para él. Aquél que nació rosa y era el vecino más popular de Barrio Sésamo. Espinete. El ser que jamás habría imaginado, acabaría encontrando muerto, en un rincón de TVE. Y no es el único.

Estas semanas hay cierto revuelo en los medios que hablan sobre la pequeña pantalla. De hecho la noticia ha saltado a los de información general. Y todo porque hay voces que dan la alarma, sindicatos como CCOO incluidos, sobre la pérdida de material histórico en la televisión pública. El titular no puede ser más demoledor. «Miles de objetos y vestuario de RTVE desaparecen». Y lo que viene después provoca aún más indignación. «Se estima que el material en paradero desconocido asciende a una cantidad equivalente a, por lo menos, 4 millones de euros». Vamos que es una pasta. Porque más allá de la nostalgia está el valor de ciertas piezas. Como trajes de alta costura, marcas de postín y, por aquello del morbo y el coleccionismo, los trajes y prendas que utilizó la Reina Letizia cuando salía dando noticias por la tele. Desconozco si el dato es fiable. Viendo cómo estaba de polvo y mugre aquél almacén quizá todo eso esté ya podrido. Pero precisamente por eso, cabrea saber que la desidia ha acabado con Espinete.

No era la única marioneta que encontré. Ni el único objeto o parte del decorado que me habría llevado si hubiera podido. Pero no fue posible. Estaba, como es lógico, totalmente prohibido sacar nada de allí. Bien lo saben muchos grandes comunicadores de la televisión. Alguno, por cierto, se pasó largos años triunfando en esa cadena y adoraba esos objetos. Recuerdo escuchar su lamento al comprobar que ninguno de los equipos directivos que pasaron por allí pensó en hacer algo tan simple como un museo de la televisión. Ojo que existe en otros países. No es nada nuevo. Incluso hay programas, como los 'Spitting Image', que sirvieron de inspiración a 'Txokolatex' en ETB o a 'Las noticias del guiñol' en Canal Plus, que son una atracción más en Londres. Tienen, o la tenían al menos, su propia exposición estable y no era fácil pillar entrada, dado su éxito. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta de por qué en RTVE no sucedió algo similar. Y ya que estamos contando vergüenzas, el archivo también tiene tela.

Recuerdo bucear por las imágenes del archivo, no lo olvidemos, más antiguo de las teles que hemos conocido y acabar desolado. Si no me hice el harakiri fue por la buena disposición del personal de ese departamento. No es trabajo fácil. Hacen lo que pueden. Como en otras cadenas en las que también buceé. Pero en la veterana TVE no ganabas para disgustos. Los primeros capítulos de ciertas series legendarias o las primeras entregas de programas míticos habían desaparecido. Cierto que en los comienzos se grababa encima de cintas usadas y no había más opción. Pero que la primera entrega de un programa de los 90 no exista, cabrea. Y mucho. O que esté, pero no se sepa dónde ni cómo lo registraron. Que no les engañen los programas nostálgicos. Más que ir a por una imagen concreta, seleccionan entre las que encuentran. Y luego se adapta el guión. Les cuento estos asuntos domésticos del trasfondo de la tele porque este no es solo un asunto de profesionales de esta cadena. Ni siquiera del gremio televisivo. O del periodismo y la comunicación en general. No. Esto es cosa de todos. Y afecta a todo hijo e hija de vecino.

No cuidar aquello que formó parte de lo que llamamos cultura popular es un pecado mortal. Y como no sabemos si habrá justicia en el más allá, debería haberlo en el más acá. Cuando uno viaja y descubre cómo tratan su ayer televisiones de EEUU o del Reino Unido, comprende que ellos reconocen que eso también es un legado cultural. De hecho es una de las mejores formas de entender cómo eran nuestros mayores y el mundo que les tocó vivir. Y además, no es asunto baladí, viene bien para cerrar la boca y poner en su sitio a más de un político de mente olvidadiza. Pero en esto, como en todo, siempre hay un culpable. Y en este caso es el amianto.

Sí, es cierto. Existe un grave problema con él. De ahí que estén derribando todo aquello. Y los buscadores de excusas argumentan que Espinete y compañía estaban contaminados y han sido retirados. Pero cuando un servidor entró hace 15 años en aquél almacén nadie se había preocupado por rescatar ese preciado material. No se valoró lo suficiente. O nadie tomó una decisión sobre su futuro. Por eso, lo que ahora sucede, era la crónica negra de un drama anunciado. Dicho lo cual, siguen sin responder a la pregunta de quién ha secuestrado a Espinete. Porque, qué quieren que les diga, prefiero pensar que alguien lo ha robado a que ha acabado en un sucio vertedero, solo y abandonado, hasta el fin de los días.