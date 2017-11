La espectacular foto que Facebook no quiere que veas La red social censura la sorprendente imagen de un parto natural ELCORREO.COM Miércoles, 29 noviembre 2017, 12:42

La fotógrafa belga Marijke Thoen, especializada en nacimientos, ha denunciado que una sorprendente imagen de un parto natural al que acudió el pasado día 21 ha sido vetada en Facebook, primero, y más tarde, también en Instagram.

La fascinante imagen, en blanco y negro, muestra el momento del alumbramiento de una mujer dentro de una bañera transparente ante los ojos y el gesto de fascinación de su hermana y de la abuela de la recién nacida, que la sostiene en sus brazos. Este momento mágico no fue del agrado de Facebook.

Un día después de tomar la imagen, Thoen la subió a esta red social y escribió en su blog: «Este es el nacimiento más hermoso que he experimentado en mis casi 10 años de carrera como fotógrafa». La preciosa imagen no tardó en hacerse viral. «La foto fue copartida miles de veces, pero no por mucho tiempo», lamenta la fotógrafa. Facebook «encontró que la foto era demasiado explícita». Por eso eliminaron la imagen y su cuenta fue automáticamente bloqueada durante 24 horas.

La rectificación llegó a los tres días, cuando el caso había alcanzado las cabeceras belgas y holandesas. Thoen, de todas maneras, insistió y también colgó la foto del parto en Instagram, de donde también fue retirada. «El nacimiento es hermoso, a veces crudo y emocional, pero siempre natural. Por favor, restablecer esta imagen en mi página de Instagram», volvió a clamar Thoen.