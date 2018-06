«España y Europa deben compartir el coste de la protección de los 'menas' en Euskadi»

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, apuesta por afrontar el aumento del flujo migratorio que se está percibiendo en las últimas fechas -también en Euskadi- de forma «coordinada» y sin perder de vista que se trata de personas en situaciones de «máxima vulnerabilidad». Del mismo modo, también reclama en esta entrevista «solidaridad» a España y a Europa para hacer frente a los «costes» que supone la protección de los menores no acompañados que llegan a Euskadi, una de las comunidades que más 'menas' acoge.

- La ONU prevé que en las próximas décadas, sólo desde África, más de medio millón de personas tratará de entrar cada año por mar a Europa. Un 'boom' migratorio que ya se está percibiendo con intensidad en las últimas semanas.

- Es verdad que se está produciendo un flujo mayor de llegada de inmigrantes a las costas del Mediterráneo. Y estamos viendo cómo se está produciendo ese desplazamiento hacia Euskadi. Somos una zona de tránsito. Parece que su voluntad es seguir hacia Francia y Alemania.

- Su partido ha criticado al Gobierno central por el descontrol en la llegada de inmigrantes.

- Lo que reclamo es una mayor información, que nos debería llegar a través de la Policía Nacional, que es la que identifica a las personas que arriban a las costas. Luego llegan de forma organizada a Euskadi con el apoyo de una organización humanitaria como es Cruz Roja, que es la que nos da información.

- ¿Qué papel juega la Ertzaintza?

- No estamos hablando de personas que hayan delinquido. Pero dadas sus características de máxima vulnerabilidad, tenemos que estar vigilantes para que no puedan ser víctimas de delitos y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad general.

- La inmigración se ha convertido en una de las principales preocupaciones europeas. ¿Qué opina de la idea de crear centros de internamiento de inmigrantes?

- Estos centros tienen sus pros y sus contras. Es necesaria una política común. Y no sólo a nivel europeo, también a nivel estatal. Es importante que haya una coordinación en estos movimientos. No hay que olvidar que estas personas salen de sus países en situación de necesidad, por lo tanto hay que darles una respuesta adecuada. La acogida debería estar organizada desde el origen.

- ¿Euskadi está siendo más solidaria que otros territorios?

- Las personas van buscando mejores posibilidades y los sitios en los que se preste más ayuda social. En Euskadi somos una sociedad muy solidaria y hay que seguir potenciando estas políticas.

- Euskadi (y Bizkaia en particular) acoge muchos más menores no acompañados ('menas') que otras comunidades. ¿Su Gobierno no reclama que este asunto debe regularse?

- Nuestra responsabilidad, en concreto de las diputaciones, es dar protección a estos menores. Hay que analizar por qué vienen sobre todo a Bizkaia y por qué determinados territorios acogen a más menores. Esto supone un coste económico, no podemos obviarlo. Y cuando digo que debe haber estrategias comunes me refiero también a los menores. Solidariamente deberíamos asumir todos -desde la parte estatal y europea- lo que supone la organización y la acogida. Y, por supuesto, los costes.

«La promoción 26 es un paso importante en la renovación generacional de la Ertzaintza» El miércoles salió la 26 promoción de la Ertzaintza con 263 nuevos agentes. Sin embargo, siguen siendo más los agentes que se jubilan cada año. Faltan más de 500 para alcanzar los 8.000 ertzainas que debería haber en plantilla. - Es verdad que llevamos un cierto retraso como consecuencia de las trabas que puso el Estado en su momento. Lo que vamos a hacer ahora es acelerar al máximo para resolver esa situación. Estamos en ello. La promoción 27, con 380 agentes, empezará en octubre. La 28, con 400 plazas, la convocaremos antes de que finalice el año. Pero es un paso importante en la renovación generacional de la Ertzaintza. - En el proyecto de Ley de Policía hablan de llegar al 33% de mujeres. Los cupos femeninos, sin embargo, ya fueron tumbados por los tribunales. ¿Que ha cambiado en esta ocasión? - Establecemos ese 33% apoyándonos en la jurisprudencia europea. Tenemos todas las garantías necesarias. - ¿Por qué las mujeres no se acercan a esta profesión? - En la última promoción, el 26% de las credenciales que se han entregado eran para mujeres. En ese aspecto hemos mejorado respecto al 12% de mujeres que hay en la Ertzaintza. Pero todavía queda mucho camino por andar. Y animo a que las chicas se acerquen a la Ertzaintza y conozcan las oportunidades que ofrece. Absentismo - ¿Puede garantizar que por fin se va a aprobar la Ley de Policía en esta legislatura? - No puedo garantizar nada que no esté en mis manos. Pero el proyecto va al Parlamento vasco con el apoyo de dos partidos y espero alcanzar el consenso con el resto de partidos. - ¿Le preocupa el absentismo en la Ertzaintza? En la Brigada Móvil alcanza ya al 20% y hay comisarías que llegan al 25%. - Las cifras del absentismo, siendo importantes, están en torno al 10% en general. Es una profesión más expuesta a enfermar y, por otra parte, la media de edad está por encima de los 47 años. Pero sí, es una cuestión que nos preocupa.

«El miedo no es solución»

- Algunas voces apuestan directamente por «blindar» las fronteras del sur. ¿Qué opina?

- No se pueden poner puertas al campo. No creo que la solución pase por meter el miedo a lo que viene de fuera, a lo desconocido, como se está haciendo desde algunas posiciones.

- Cambiando de tercio, ¿tiene ya cita con el nuevo ministro del Interior?

- No tenemos cita. Nos hemos intercambiado los saludos de rigor. Pero espero que en breve podamos sentarnos para analizar la situación en la que estamos respecto a los acuerdos que se adoptaron en la última Junta de Seguridad.

- ¿Esos acuerdos, alcanzados con el PP, no deben ser respetados por el nuevo Ejecutivo?

- Y se está avanzando en ello. Por ejemplo, en el acceso de la Ertzaintza a bases de datos europeas. Pero no quita para que sigamos reclamando estar presentes en los foros europeos donde se fijan estrategias. Entiendo que echar esto para atrás no tiene ningún sentido.

- El Ejecutivo de Sánchez ya ha anunciado un primer acercamiento de presos mayores y enfermos. ¿Usted es partidaria de acercar a todos al mismo tiempo?

- No tengo ninguna duda de que hay que acercarlos cumpliendo con todas las medidas legales y manteniendo una comunicación con las víctimas. Acercarlos es una cuestión de justicia, es avanzar en una convivencia normalizada. Hay que tener en cuenta que a los que se está castigando sobre todo es a las familias de los presos. Y, además, tendrán que seguir cumpliendo la pena, por mucho que se les traslade de cárcel.

- Dice entonces que no habría motivos para acercarlos a todos al mismo tiempo.

- Entiendo que es un proceso que llevará su tiempo, escalonado, pero que no tiene por qué haber objeciones para llevarlo a efecto.

- Algunos colectivos de víctimas ya han protestado y han lamentado que «lo primero» que haga el nuevo gobierno sea interesarse por este asunto.

- El debate sobre el acercamiento tampoco es nuevo, aunque se haya convertido otra vez en el centro de atención. En los tiempos de los presidentes Aznar y Zapatero se produjeron estos movimientos, aunque ahora alguien esté empeñado en hacer creer que es algo nuevo.

- ¿No es contradictorio que se firmen acuerdos con EH Bildu en la ponencia de autogobierno que buscan modificar las estructuras del Estado y al mismo tiempo tiendan la mano al Gobierno de Sánchez para completar las transferencias?

- No. Para nada. Hay hasta 37 transferencias pendientes. Y no es incompatible que la Ponencia del Parlamento vasco siga trabajando en materia de autogobierno.

- ¿Y no es descortés con el nuevo Gobierno central?

- Con el nuevo Gobierno lo que se ha planteado es estudiar el proceso de transferencias para poder completar el Estatuto. No es descortés. Se trata además de completar el programa del Gobierno vasco del PNV y PSE y negociarlo con el Estado.

«Hay que dar solución a los ascensos en las policías embarazadas» La consejera de Seguridad asume que el problema de las ertzainas embarazadas que se han visto perjudicadas en los procesos de ascenso es una situación que «no estaba prevista» y a la que «hay que dar solución». Aunque las bases de la convocatoria contemplaban «este tipo de situaciones», Beltrán de Heredia asume que se debe «afrontar» este asunto porque «afortunadamente» cada vez hay más mujeres en el cuerpo.

Acuerdo con los sindicatos

- ¿Hay riesgo de que estos planteamientos conduzcan a un nuevo 'procés' como el catalán?

- Nada más alejado de eso. En Euskadi hemos demostrado cómo se llevan estas cuestiones de reivindicación. No hay nada diferente a lo que hemos marcado desde el principio.

- La muerte de un agente en los disturbios del partido contra el Spartak puso el foco en la Brigada Móvil, una unidad operativa con más de 50 años de edad media y que no pasa pruebas físicas. ¿Cómo se había llegado a esta situación?

- Hay que matizar. La Brigada Móvil tiene todavía dos secciones con diferencias importantes. En el conjunto la media de edad es de casi 47 años. Los servicios generales son los que casi tienen 53 años de media.

- Pero no se medía el nivel físico de los agentes.

- Las pruebas físicas, en el sentido de que entrenan para mantener su condición, ya estaban en marcha, pero no las valoraciones de la situación física. Ahora, tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos se establecen pruebas médicas y entrenamientos planificados.

- ¿Asume las críticas a la Ertzaintza por los disturbios en los partidos europeos del Athletic?

- Esto es como los partidos, al día siguiente hay mucho árbitro. Cuando no se han podido evitar los incidentes, se ha actuado rápidamente.

- Tras varios años de enfrentamientos, el acuerdo de su departamento con los sindicatos se produjo tras los momentos de máxima tensión que se vivieron tras el partido contra el Spartak. ¿Se veían en la necesidad de llegar a este pacto?

- Llegar al acuerdo no ha sido fácil. Nuestra voluntad siempre ha estado ahí, pero eso depende de dos partes. Yo siempre he dicho que no puedo poner encima de la mesa nada que no pueda cumplir. Y cuando los sindicatos han abordado cuestiones que eran razonables hemos alcanzado acuerdos. Pero acuerdos, aunque de menor calado, también habíamos logrado antes.

- ¿Ha mejorado la coordinación con la Policía y la Guardia Civil?

- Creo que tenemos un amplio margen de mejora. Por ejemplo, hay investigaciones que tienen una fase de desarrollo en Euskadi y que no se nos comunican.

- ¿Es partidaria de rebajar el nivel 4 de alerta yihadista?

- Nosotros no hemos relajado las medidas de seguridad que se establecen en el nivel 4. Estamos reforzando las medidas en las zonas de mayor afluencia de personas. Pero un nivel de alerta 4 mantenido durante tanto tiempo puede llevar a que se relaje la seguridad. Soy partidaria de que se sectoricen los niveles de riesgo. No es el mismo nivel riesgo de Madrid, que el de Euskadi, Galicia o Extremadura.