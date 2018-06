La Ertzaintza estrena el viernes 300 nuevos coches patrulla Así será el nuevo coche patrulla de la Ertzaintza, aunque la rotulación no es la definitiva. / E. C. El contrato de arrendamiento para cinco años está presupuestado en casi 32 millones de euros AINHOA DE LAS HERAS Martes, 5 junio 2018, 00:52

Los nuevos coches patrulla de la Ertzaintza, del modelo 'Seat León X-perience', empezarán a verse por las calles de Euskadi este verano, según confirmó ayer una portavoz del Departamento de Seguridad. La mitad de los 300 vehículos se entregarán en las próximas semanas y el resto, en otoño, según estas mismas fuentes.

Estos nuevos coches vienen a renovar un parque móvil deteriorado con vehículos cargados de kilómetros y con desperfectos por el uso intensivo que sufren y el paso del tiempo. El contrato de arrendamiento -el primero de este tipo que firma el Departamento de Seguridad para coches patrulla-, durará cinco años y el valor estimado se eleva a 31.775.206 millones de euros. Se firmó el pasado mes de febrero y se adjudicó al Banco Santander, después de dos prórrogas y largos retrasos. Se trata de «una mejora largamente esperada», confesaba en su día la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. «Es verdad que ha sufrido un cierto retraso, pero está a punto de adjudicarse; en cinco meses deberían estar el 50% de estos vehículos, y el resto, antes de final de año», apuntaba entonces, en noviembre.

Huelga de 'bolis caídos'

Las demoras han sido atribuidas al escándalo de las emisiones contaminantes de Volkswagen, que en 2016 obligó a cancelar a última hora la compra de 120 coches con motores diesel objeto de la polémica. Después, un recurso por supuestos defectos de forma en los pliegos de condiciones volvió a paralizar la renovación de la flota.

Los 300 nuevos 'Seat León' se repartirán entre los tres territorios e irán destinados fundamentalmente a comisarías de Seguridad Ciudadana. Algunos de los modelos no han sido dotados de mampara para detenidos, según indican fuentes internas. La anterior compra de coches patrulla data de diciembre de 2011, en época del consejero socialista Rodolfo Ares, cuando entraron en servicio 140 'Seat Altea XL'.

También está prevista la adquisición de 100 todoterrenos 'Toyota Land Cruiser automáticos' y 70 furgonetas para la Unidad de Tráfico. Agentes de esta unidad en Gipuzkoa mantienen una huelga de 'bolis caídos' en la que sólo denuncian las infracciones más graves, las que ponen en riesgo la seguridad vial, pero no las administrativas, como no ponerse el cinturón o fallos en documentos en el sistema de iluminación. Según el sindicato Erne, una de las razones que argumentan para ello es el lamentable estado de sus vehículos. Aseguran que la mitad de las 13 furgonetas que utilizan tienen más de 800.000 kilómetros y el resto más de 400.000. También disponen de once motocicletas «con más de 150.000 kilómetros».