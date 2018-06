Envuélvelo mejor: campaña contra el exceso de embalaje en las compras por internet Una joven hace la compra con una bolsa de arroz como las que la empresa Hemper utiliza como embalaje. / Hemper Los fundadores de una empresa de mochilas elaboradas en Nepal lideran un movimiento online para concienciar sobre la importancia de apostar por envoltorios sostenibles SILVIA CANTERA Martes, 12 junio 2018, 18:02

¿Cuántos plásticos o cajas tiras a la basura cada vez que te llega algo que has comprado por internet? En España se entregan más de 600.000 paquetes al día y la gran mayoría llega con un embalaje excesivo cuya vida útil acaba en el mismo momento en que llega a manos del interesado. Quita el envoltorio y, sin más miramientos, lo tira. Con suerte, al menos irá a parar al contenedor de reciclaje correspondiente, pero igualmente todo ese material no volverá a utilizarse. Si bien en los supermercados cada vez se toma más conciencia de que hay que llevar bolsas reutilizables -aunque solo sea por no tener que pagar por unos céntimos de más- los envíos online siguen siendo una causa pendiente. Así ha nacido la campaña #envuélvelomejor.

Hace apenas unos días la empresa de mochilas Hemper ha comenzado una campaña de concienciación en internet que anima tanto a consumidores como a marcas a que se unan para alargar la vida útil de los embalajes que llegan a través de empresas de mensajería. De esta manera, pretenden demostrar que «es posible encontrar alternativas sostenibles». En su caso, llevan un mes entregando sus pedidos envueltos en bolsas de arroz que pueden ser reutilizadas para llevar la compra. Y ya está. Sin plásticos ni cartones innecesarios cuya vida útil rara vez supera los dos días.

La iniciativa empezó a fraguarse en octubre del año pasado, cuando la empresa Hemper cumplía un año. La compañía está formada por amigos que hicieron un voluntariado en Nepal y que encontraron en la venta de mochilas de cáñano la forma de seguir ayudando a las personas en riesgo de exclusión. Este colectivo se encarga de cultivar el tejido con el que elaboran sus diseños y de realizarlos hasta que están listos para ser enviados. «Queríamos crear empleo de calidad», cuenta Gloria Gubianas, cofundadora de la empresa.

La idea de tener una compañía más sostenible fue calando en los empleados y hace un mes que su prototipo es una realidad. Modifican las bolsas de arroz para que sean útiles para transportar la compra y cuya vida no acabe cuando el cliente recibe el pedido. «Son impermeables y consistentes. Además, a la gente le gustan los estampados que tiene, con logos de Nepal. Hicimos pruebas para que las mochilas que mandásemos a los clientes estuvieran lo suficientemente protegidas y la acogida ha sido muy buena», resume Gubianas.

Los sacos de arroz de Nepal sirven para enviar pedidos por internet y pueden reutilizarse como bolsas de la compra. / Hemper

No se trataba de un material desconocido para la empresa, ya que la impermeabilidad de esas bolsas de arroz es aprovechada para hacer el forro de sus mochilas. Y además, los sacos del arroz gozan ahora de una segunda vida que es poco habitual en Nepal. «Allí no tienen papeleras, no existe un sistema de recolección de residuos como tal», explica la empleada. Algunas personas se encargan de recoger la basura que encuentran por la calle y de venderla. Los sastres de Hemper les compran los sacos de arroz a ellos.

«Queremos que la conciencia que se ha creado con las bolsas de los supermercados se vaya extendiendo a los envíos online. Ahora nuestros clientes tienen una saco original para llevar la compra o para ir con el 'tupper' a clase o al trabajo», cuenta la cofundadora de Hemper. La campaña está empezando a tener impacto en sus clientes y también en otras marcas: «Nos suele escribir la gente para decirnos que están contentos con la idea y que les gustaría que se extendiese».

¿Cómo participar en la campaña?

El movimiento Envuélvelo mejor nace con vocación de dar ideas y de concienciar a las marcas para que reduzcan su embalaje o empleen materiales que puedan ser reutilizados. Participar es sencillo. Basta con sacar una foto a una compra que te llegue a casa con un envoltorio excesivo y subirla a redes sociales con el hastag #envuélvelomejor. Si además incluyes una propuesta para que la marca pueda utilizar un embalaje más sostenible, mejor.