Las enfermeras vascas denuncian clichés sexistas que atentan contra su «dignidad»

«Si se han acabado los folios, a mí qué me dices...»

La idea de que la Enfermería está supeditada a la Medicina no solo la tiene la población en general, sino que también es frecuente entre algunos facultativos, sobre todo, los de mayor edad. Así, al menos, lo resalta Marta Ferrero. A esta dirigente del sindicato SATSE Euskadi le gusta explicarse con ejemplos. Así que ofrece uno más. «Las cosas están cambiando, pero hace unos años una situación nada anormal era estar con un médico, que la impresora se quedase sin papel y esperar a que la enfermera corriera para reponer el material. Tengo muy claro que si alguien me dice 'se han acabado los folios', mi contestación es 'y a mí qué me dices'. Es una cuestión de educación», recalca.

En la pelea por desterrar clichés de la profesión, SATSE ha decidido no deja pasar ni una. Así, en el último medio año ha protestado por un programa de Televisión Española y exigido la retirada del mercado de dos productos. El 'Telepasión' de TVE de la Nochebuena incluyó un número con un grupo de bailarinas ataviadas de enfermeras con bata corta que dejaba ver la ropa interior, mientras los figurantes médicos vestían normalmente. SATSE censuró esta emisión, que tachó de «machista» ante varias instancias oficiales.

A principios de este año, el sindicato reclamó a las tiendas Ale-Hop y la cadena Alcampo la retirada de un bolígrafo y de un disfraz, respectivamente, por una enfermera con minifalda y escotada.