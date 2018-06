«Enfado, rechazo y asco» en Euskadi

Cabreo. Posiblemente esa sea la palabra biensonante que mejor defina el profundo malestar generalizado que se respiraba ayer en la concentración ante el Palacio de Justicia de Bilbao para protestar por la libertad provisional obtenida ayer por los cinco miembros de 'La Manada'. Más de 4.000 personas -la práctica totalidad mujeres- tomaron la calle Buenos Aires para expresar su «enfado, rechazo y asco» por la decisión judicial que ha posibilitado la liberación de los cinco jóvenes sevillanos que abusaron sexualmente de una joven de 18 años en Pamplona el 7 de julio de 2016. San Sebastián y Vitoria, con menor respuesta popular, fueron también escenario de distintas protestas, al igual que otras muchas ciudades españolas.

La movilización de la capital vizcaína, continuidad de otra celebrada 24 horas antes en el Casco Viejo de la villa tras conocerse el decreto judicial, comenzó a las siete de la tarde; y aunque se desarrolló sin incidentes, se vivió en medio de un ambiente de tensión palpable. Las mujeres de Bilbao expresaron su profundo enojo, irritación y hastío coreando lemas como «No es un caso aislado, se llama patriarcado», «Nos violan a todas si tocan a una» y «Que no tenemos miedo, que no, que no, que no».

Mujeres de todas las edades

En otros momentos de la protesta también pudieron escucharse consignas de mayor calado ideológico como «Zuek matxistak zarete terroristak» (vosotros machistas sois los terroristas). Una pancarta con el lema 'Ez dago gure hitza epaituko duenak' ('No hay quien juzgue nuestra palabra') encabezó la movilización en la que pudieron verse mujeres de todas las edades, desde niñas a abuelas, y pocos hombres.

La protesta transcurrió tranquila, pero en medio de un ambiente de rabia contenida, con miles de voces gritando al unísono; y silbando periódicamente mientras las manifestantes alzaban las manos haciendo con los dedos índices y pulgares el símbolo feminista. Pasada media hora, las concentradas se dirigieron al Ayuntamiento, donde se produjo la anécdota de la tarde. La llegada de la marcha coincidió con la salida de la Casa Consistorial de una boda, cuyos novios fueron recibidos por las manifestantes al grito de 'Zorionak!' (¡Felicidades!).

Las frases Iñigo Urkullu | Lehendakari «Comprendo el malestar social. La clave está en endurecer el Código Penal para este tipo de hechos» Garbiñe Biurrun | Presidenta de lo Social del TSJPV «La brecha entre Justicia y ciudadanía es alarmante. Son necesarias muchas explicaciones» Soraya Sáenz de Santamaría | Candidata a presidir el PP «El mensaje que se manda a los posibles agresores es que delinquir sale barato, hace falta una reflexión» Adriana Lastra | Portavoz del PSOE en el Congreso «Todos los operadores jurídicos necesitan formación en violencia de género y sexual» José María Macías | Vocal de Poder Judicial «La libertad no es una decisión insólita, es la situación normal cuando no hay sentencia firme» Uxue Barkos | Presidenta de Navarra «La Justicia debe correr para llegar a una sociedad que ha dado muchos pasos contra las agresiones»

Fue sólo un momento de distensión, porque unos segundos después continuó la protesta con voces como «Sola, borracha, quiero volver a casa». Antes de dar por terminada la convocatoria, una portavoz del colectivo feminista convocante leyó un comunicado en el que denunciaba que la liberación de los procesados «aumenta aún más nuestro enfado, rechazo y asco hacia un sistema judicial injusto y que es una herramienta más del sistema heteropatriarcal que nos oprime».

La libertad provisional concedida a los cinco jóvenes sevillanos pone de manifiesto «una vez más», según dijeron, «la desproporcionalidad judicial en contra de las mujeres. Sabemos que esto no es sino un caso más entre otros tantos. ¡Basta ya!», proclamaron. Las movilizaciones continuarán el próximo jueves, según anunciaron.

«Las calles son nuestras»

A las ocho de la tarde, la misma hora en que terminó la concentración de la capital vizcaína, comenzó otra en Vitoria. Como el día anterior, los colectivos feministas eligieron la plaza de la Virgen Blanca para expresar su repulsa por la puesta en libertad de 'La Manada'. La convocatoria de San Sebastián atrajo, por su parte, a cientos de personas hasta el kiosco del Boulevard. Tras una pancarta con el lema 'Ante los ataques sexistas, solidaridad feminista', las mujeres se dirigieron a la Parte Vieja de la ciudad, entre aplausos y el ruido de silbatos y cazuelas. Quisieron poner de manifiesto así que «las calles y la noche son nuestras».

Las movilizaciones se repitieron por toda España, aunque la de Bilbao figuró entre las más multitudinarias, superada solo por la de Madrid. La concentración allí tuvo lugar frente al Ministerio de Justicia, donde decenas de miles de mujeres expresaron su rechazo por un sistema judicial que «ampara a violadores y desprotege a las mujeres». Unas 500 personas, mujeres en su mayoría, también salieron a la calle en la simbólica plaza de Sant Jaume, de Barcelona. Al mismo tiempo, se desarrollaron protestas en otras ciudades, como Pamplona, Oviedo, Palma de Mallorca, Lleida o Murcia.