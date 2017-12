«Un niño no debería recibir más de 5 ó 6 regalos en Navidad» Imma Marín y María Nalda apuestan por «los juguetes reales» que estimulan la imaginación. YOLANDA VEIGA Sábado, 16 diciembre 2017, 00:23

¿No sabe qué regalar? Pues si quiere ir sobre seguro, unos patines, la cocinita, un disfraz... y los juegos de construcciones claro. Ah, ¿pero no era el móvil el regalo estrella? No, no lo es. Es más, «no debería ser nunca un regalo». La advertencia la hacen Imma Marín, experta en juego y educación, y María Nalda, responsable de marketing de Imaginarium. A unos días de que Olentzero descargue la saca con los paquetes, las dos especialistas orientan al carbonero y a los Reyes Magos sobre qué regalar a los más pequeños. Y cuánto. «Un niño de 3 ó 4 años va más que bien con tres regalos». Si recibe el triple acabará siendo contraproducente, alertan. «Abrir paquetes es un momento mágico. El problema es que cuando tienen diez se estresan y la fiesta que había empezado tan bien acaba a veces incluso en llanto».

- Olentzero, Reyes Magos... ¿Todos o mejor solo uno?

- La tradición es la tradición, así que la solución es repartir. Lejos de provocar un doble empacho, el Olentzero puede traer los libros, los cuentos, los trabajos manuales... y los Reyes los juguetes. O al revés.

- La pregunta del millón: ¿cuántos juguetes?

- Un niño necesita el juego para crecer sano y feliz, y que reciba doce juguetes en un año es algo normal y bueno. Lo que no se puede es darle doce juguetes en un día porque se estresa, se empacha, no es capaz de digerirlo. Imagínate que a un adulto le sueltan en el Corte Inglés y le dicen: 'Ala, abra usted regalos toda la tarde'. Pues se estresaría.

- ¿Alguna referencia en cuanto al número?

- Un bebé con que reciba un paquete es suficiente. Y eso que los niños, cuanto más pequeños son, más juguetes necesitan, pero en su caso hay que ir comprándolos a lo largo del año porque van creciendo y sus necesidades cambian. Cuando tienen 3 ó 4 años con tres regalitos van bien. Y recomendamos no exceder los cinco o seis paquetes tengan la edad que tengan.

- ¿Tan perjudicial es?

- Sí, totalmente. Los niños empiezan a abrir paquetes y se estresan. Y, además, los adultos están mirándoles, expectantes a ver cómo reaccionan. Entonces la madre le dice: 'Dale un beso a la tía, que te ha regalado tal', 'y a la abuela, que te ha traído cual'. Pero el niño en ese momento no quiere dar besos y entonces el padre se enfada y le dice que es un desagradecido. Y lo que había empezado siendo una fiesta acaba con los chavales llorando. Se trata de hacerles felices, de que vivan ese momento con ilusión, no de convertirles en unos caprichosos.

- ¿Cómo poner coto a los paquetes cuando regalan los padres, los primos, los abuelos...?

- Hay que negociar con la familia, ponerse de acuerdo en qué compra cada uno. Los padres pueden regalarle la bici, los abuelos el casco, los tíos las rodilleras... Y de un regalo, haces tres. También es importante que entre los paquetes haya algún juego para que los chavales compartan en familia o con los hermanos. Y que los adultos regalen, además del juguete, tiempo para jugar con sus hijos.

- ¿De cuánto dinero no deberíamos pasarnos al comprar los regalos de un niño?

- Un estudio reciente asegura que los adultos gastan menos dinero en comprar regalos a sus hijos que en jugar a la lotería. Creo que el umbral eran unos 78 euros, que vale que en una casa puede ser una menudencia y en otra muchísimo dinero, pero como media no es elevada. De hecho, España es uno de los países que menos gasta en regalos para los niños. Además, hay que pensar que el dinero es una cosa muy relativa para los pequeños. Se les puede hacer muy feliz con un regalo de 10 euros y luego igual le compras uno de 70 y te miran con cara rara. Claro que hay padres que van a una tienda y si les dicen que no sé qué juguete vale 15 euros piensan: 'Uy, no que es muy barato'.

- ¿Un regalo infalible?

- Las construcciones, las cocinitas, la bicicleta, los patines... El juego real que llamamos, que es ese que despierta la imaginación, que les permite adoptar roles... Eso nunca pasa de moda.

- ¿Hay regalos para cada edad?

- Sí, claro. Con 3 ó 4 años son magníficos los muñecos, los disfraces que les permiten jugar a diferentes personajes... Con 8 ó 9 los microscopios, las bolas del mundo, los walki-talkies...

- Los videojuegos suelen ser uno de los regalos estrella. ¿Están a favor o en contra?

- Cada vez hay más voces que aconsejan que no se exponga a los niños a pantallas antes de los 4 años. O que si lo hacen tengan un acceso más limitado.

- Pues lo estamos haciendo fatal...

- Sí, vemos que bebés de tres meses están pegados a un Ipad y eso está comprobado que no es bueno. Es adictivo y los niños se enganchan, igual que un adulto se queda pegado a la tele y le cuesta levantarse del sofá. Entendemos que dejarle el móvil o el Ipad al niño para que coma y esté callado es una tentación muy grande para los padres pero no es bueno. Además, los juegos de pantallas son difíciles de controlar. Por eso es mejor jugar en una videoconsola que en un Ipad, porque la videoconsola se queda en casa y se puede regular las horas de uso igual que se negocia con los niños cuándo ver la televisión y cuándo no.

- ¿Un móvil es un regalo?

- No, un móvil se compra porque hace falta y hay un momento en el que los padres quieren que su hijo lleve teléfono. Ellos, además, lo esperan con ansia, por eso hay que separarlo del concepto de regalo. El móvil se compra cuando hace falta, igual que antes nos compraban una máquina de escribir porque la necesitábamos para hacer trabajos. Cuando se les regala el teléfono es bueno que vayan con el adulto a la tienda, que sepan lo que vale ese objeto que tienen entre manos. Porque un crío cree que un móvil no vale nada. Como es un objeto pequeño y lo tiene todo el mundo...