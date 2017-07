Estudiantes brillantes sin miedo al futuro laboral Futuras alumnas de Bellas Artes. Izaro, Maddi y Jessie, ayer en la facultad de Leioa. / Pedro urresti Los alumnos con altas notas de acceso abren la matriculación en la UPV. Muchos apuestan por la vocación frente a las opciones de empleo MARTA FDEZ. VALLEJO Martes, 18 julio 2017, 01:24

bilbao. La matriculación para los estudiantes de nuevo ingreso en los grados de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) comenzó ayer. Las citaciones a los futuros universitarios para que formalicen su inscripción se hacen por orden de nota, por lo que a primera hora de la mañana llegaban a las facultades de los campus vascos los chavales con los mejores expedientes académicos. Entre esos estudiantes brillantes -con 10, 11, 12 o más de 13 sobre 14- son muchos los que optan por especialidades de letras, artes, política, sociología... que, según las estadísticas, tienen un encaje laboral más difícil que los títulos biosanitarios, las ingenierías o las carreras relacionadas con la empresa. Son jóvenes que eligen sus estudios por vocación y sin miedo al futuro laboral.

Tamara Gómez tuvo que darse un madrugón ayer para desplazarse desde Azpeitia al campus de Leioa. Con su nota media de 11,98 sobre 14 estaba citada de las primeras para matricularse en el grado de Ciencias Políticas en la facultad vizcaína. Es una estudiante excelente -sacó un 9,63 de media en Bachillerato-, con una clara vocación política. «Quiero defender mis principios, luchar contra la desigualdad de género, la contaminación y el maltrato animal», contaba convencida esta joven nacida en Argentina ante la orgullosa mirada de su padre, que la acompañó al campus vizcaíno.

«Quiero luchar contra la desigualdad de género, la contaminación y el maltrato animal» Tamara Gómez (Nota 11,98) Ciencias Políticas

La nota de corte de la codiciada Medicina -más de 700 aspirantes para 316 matrículas- ha sido un 12,4. Raquel Fernández, con su flamante 12,5, hubiese podido entrar, al igual que al resto de carreras biosanitarias que lucen las calificaciones de acceso mas altas en Euskadi, en buena parte porque ofrecen menos plazas que otras especialidades. Esta joven de Santander ha elegido Sociología, un título con menos oportunidades de empleo. «La nota me da exactamente igual. Las salidas laborales se las busca uno mismo si amas de verdad lo que haces», opinaba. También tiene una motivación altruista. «No me gusta cómo está la sociedad y quiero conocerla por dentro para tratar de cambiarla. Al menos, intentar aportar mi granito de arena».

En la Facultad de Letras del campus vitoriano esperaba ayer su turno Marina Barrientos para matricularse en Filología Hispánica. «Lo he decidido este año y, aunque la nota de corte era de 6,9, he estudiado duro para conseguir entrar», explicaba en referencia al 12,3 que ha sumado como calificación de acceso. Barrientos, apasionada de la literatura, ha escogido dedicar los próximos cuatro años al estudio de esta lengua a pesar de las recomendaciones familiares. «Mi madre me decía que hiciera ciencias porque tienen más salida y mis amigas van a estudiar enfermería, pero esto es lo que a mí me gusta», afirmaba mientras completaba su inscripción al grado.

«Mi madre me decía que estudie ciencias, que tiene más salida, pero me gusta esto» Marina Barrientos (Nota 12,3) Filología Hispánica

Izaro Gabantxo, Maddi Pecharroman y Jessie García estaban ayer en el grupo de cabeza que estrenaba las matriculaciones de la Facultad de Bellas Artes del campus de Leioa. Necesitaban entre poco más de un 5 y un 7 para entrar en las diferentes grados de la facultad, pero ellas llegaban con notas medias que rozaban o superaban el 11. Y con mucha ilusión. «Estamos felices con lo que hemos elegido», coincidían.

«La mejor decisión»

Jessie, de Basauri, ha optado por el grado de Arte. «Hay que estudiar algo que te llene, te apasione, para que en el futuro tu trabajo te haga sentirte realizado. A mí me encantaría ser profesora de Historia del Arte... Toda la vida haciendo algo que no te gusta por elegir una carrera con más oportunidades de empleo es un gran error», defendía.

«La nota me da igual, lo que me gustaría es mejorar la sociedad, al menos aportar algo» Raquel Fernández (Nota 12,5)Sociología

Izaro iba para ingeniera. «Siempre he estudiado por Ciencias y quería hacer una ingeniería porque se me da bien el dibujo, pero pasarme al Bachillerato Artístico para estudiar Bellas Artes ha sido la mejor decisión de mi vida. Descubrí lo que me gusta de verdad», explicaba esta futura universitaria de Lasarte que cursará Creación y Diseño, uno de los grados con más gancho del centro. Quiere dedicarse a la arteterapia, a «ayudar a los demás» a través de su profesión, contaba entusiasmada.

El 'top-ten' Grados con nota más alta de acceso: Física e Ingeniería Electrónica (12,9); Bioquímica (12,6); Medicina (12,4); Biotecnología (12,2); Física (11,86); Odontología (11,81); Doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho (11,4); Fisioterapia (11,3); Enfermería (11) y Biología (10,9).

A Maddi, vecina de Ordizia, ya no le afectan los comentarios negativos sobre su elección. «Te dicen mucho que ‘no vas a encontrar trabajo’, que ‘con esas notas por qué no haces otra cosa con más salidas’. Pero yo quiero disfrutar con mis estudios». Ya ha disfrutado, incluso, con la selectividad. No necesitaba nota alta pero se presentó a exámenes extra para subir la media porque le encantaban sus asignaturas de Bachillerato. «¿Trabajar? En diseño gráfico e ilustración. Hay muchas salidas».