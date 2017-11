La escuela pública se enfrenta hoy a la huelga de docentes, la cuarta en un mes Los sindicatos regristraron ayer en el Gobierno la convocatoria de una huelga el próximo día 12. / P. URRESTI «Intensificaremos las movilizaciones si no se atienden nuestras reivindicaciones», advierten los sindicatos tras convocar otro paro el 12 de diciembre MARTA FDEZ. VALLEJO Jueves, 30 noviembre 2017, 01:29

Los sindicatos ELA, LAB y Steilas han convocado hoy a la huelga a los profesores de centros públicos para reclamar mejoras laborales y mayores inversiones en la enseñanza, una jornada que dejará sin clase a buena parte de los 250.000 alumnos de escuelas e institutos vascos. Durante el mes de noviembre se han llevado a cabo ‘semanas de lucha’ y paros también en haurreskolas y entre los colectivos de cocina y limpieza y Educación Especial. Las centrales registraron ayer la convocatoria de una huelga general para todos los sectores el 12 de diciembre, al que se han sumado también CC OO y UGT, y amenazan con intensificar su lucha si no se atiende a sus reclamaciones.

Las protestas y paros en la enseñanza pública comenzaron el pasado curso -hubo tres en el anterior año académico-, y ahora suman estas cuatro huelgas de noviembre. «Todas han tenido un enorme seguimiento», valoraron las centrales, que avanzaron que la participación será hoy «muy alta», según los datos aportados ayer por los centros de enseñanza. A lo largo de esta semana los profesores han llevado a la calle y las escuelas sus reivindicaciones a través de kalejiras y concentraciones. Hoy se manifestarán en las tres capitales.

«Grave situación»

«La situación de la educación pública es grave. Exigimos al Gobierno vasco que dé respuestas, y hasta el momento apenas ha realizado ninguna propuesta que responda a las verdaderas necesidades. No nos deja otro remedio que seguir con las movilizaciones», denunciaron ayer los sindicatos. Las centrales trabajan en «diferentes escenarios» en el caso de que la Administración no atienda sus peticiones. «Probablemente no nos quede otro remedio que intensificar las protestas», advirtieron.

Uriarte aboga por mejorar la formación de los profesores La consejera de Educación, Cristina Uriarte, defendió ayer que el «nuevo escenario» al que se enfrenta la enseñanza vasca requiere «readecuar» la formación inicial de los docentes para su «capacitación continua» y con el fin de ampliar «su perfil competencial y hacer más enriquecedor su papel». «La nueva educación necesita un profesorado capaz de crear contextos de aprendizaje significativo, de gestionar la heterogeneidad, de reflexionar sobre su práctica y adaptarla a las necesidades cambiantes del entorno educativo», subrayó durante el acto de apertura en Bilbao de unas jornadas sobre innovación educativa organizadas por la UPV/EHU. Uriarte resaltó también la compresión lectora como una de las competencias «con un importante margen de mejora» en la enseñanza en Euskadi. «Es fundamental para el desarrollo de todas las asignaturas y, por las evaluaciones recientes, sabemos que debemos impulsar nuevas iniciativas para mejorar sus resultados», reconoció. Comentó que se están aplicando cambios metodológicos para avanzar en las habilidades de lectura y expresión oral y escrita, pero reconoció que es «consciente» de que los resultados se percibirán pasado un tiempo y que en evaluaciones futuras «todavía no se detectarán».

Los trabajadores reclaman un aumento de las plantillas de, al menos, 2.000 docentes, subidas salariales, disminuir la tasa de eventualidad -cercana al 38% entre los profesores, según sus datos-, rebajar el número de alumnos por clase un 10% y cubrir las sustituciones desde el primer día.

Los sindicatos abertzales, que representan al 80% de los trabajadores del sector, apuestan, además, por otro modelo de enseñanza. Quieren «sacar de las aulas» la Lomce y que se derogue Heziberri, el currículum vasco, ya que, en su opinión, desarrolla la normativa impulsada por el Gobierno del PP. Otro de los objetivos de su lucha es lograr la «inmersión lingüística en euskera».