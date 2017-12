¿Qué carrera van a estudiar los alumnos de la ESO más brillantes de Bilbao? Los alumnos posan con el certificado de la beca junto al alcalde, Juan María Aburto. Los alumnos bilbaínos premiados con la beca Viuda de Epalza del Ayuntamiento por su alto nivel académico desvelan sus planes de futuro YOLANDA VEIGA Lunes, 25 diciembre 2017, 18:21

Los niños (y las niñas) ya no quieren ser futbolistas ni cantantes. Quieren ser ingenieros (no todos tampoco). Por ahí se inclinan al menos los alumnos con mejores notas. Estos estudiantes de la ESO son los más brillantes de Bilbao. Acaban de ser reconocidos con las becas Viuda de Epalza que el Ayuntamiento de la villa concede a los adolescentes con mejor nivel académico. A un par de años de dar el salto a la Universidad, desvelan sus planes de futuro, cómo van a amortizar tantas horas de hincar codos y un curriculum de notas entre notable y sobresaliente.

Ane Cortabarria (16). La Salle Bilbao «Una carrera no es una decisión que debiera tomarse a los 18»

¿Qué querías ser de pequeña?

Quería ser periodista porque me encantaba escribir. Aprovechaba cualquier ocasión para inventarme historias o jugaba a que trabajaba en una revista y escribía artículos.

¿Qué carrera vas a estudiar?

Tengo claro que no me gusta ninguna ingeniería. Después, no lo sé. Me gusta las cosas que tienen que ver con la salud, tratar a pacientes... Psicología, Nutrición y Dietética o quizás Medicina me llaman la atención. Por otro lado me sigue gustando mucho escribir y leer, de manera que también me podría decantar por algo que tuviera que ver con eso. Aunque sean dos extremos, pasar de salud a letras, me gustan ambas y todavía tengo tiempo para pensar. Creo que no es una decisión que se debería tomar con 18 años. Me hace mucha gracia que para algunas cosas nos consideran jóvenes y no lo suficientemente capacitados pero, sin embargo, esperan que elija lo que quiero hacer para el resto de mi vida con esa edad.

¿Qué asignaturas son tu fuerte y qué trucos tienes para estudiar?

No tengo ninguna asignatura que se me dé mejor que otras. Siempre intento tener los apuntes organizados y no pasarme horas pasándolos a limpio. Hay gente a la que le sirve, pero para mí es una pérdida de tiempo. Para las asignaturas que son prácticas intento hacer muchos ejercicios para que me salgan de manera mecánica y para las que son de estudiar mucho primero intento entender bien lo que tengo que estudiar y luego lo repito. No me suelo aprender las cosas de memoria, es decir como están en los libros. Prefiero explicar las cosas con mis propias palabras.

¿Cuáles son tus hobbies?

Me gusta todo lo que tiene que ver con el arte en general. La música, pintar, cantar , bailar, el cine o leer. Cualquiera de esas cosas me apasionan.

Beñat González (16 años). IES San Ignacio «Haré algo que me apasione, aunque haya carreras con más salida»

¿Qué querías ser de pequeño?

Médico porque me atraía la idea de cuidar a la gente y hacer que se «pusieran buenos», aunque también pensaba en ser científico, arqueólogo...

¿Qué carrera vas a estudiar?

La idea de ser médico se fue desvaneciendo hasta el punto de que ahora ni es una opción para mí. Voy a hacer una carrera que me apasione y me estoy decantando por Física o Ingeniería Electrónica y Matemáticas. Soy consciente de que hay carreras con más salida que otras pero creo que lo más importante al escoger son tus ideas e intereses, si no lo pasarás mal. Ahora, si el grado al que optas junta salida e interés, perfecto.

¿Qué asignaturas son tu fuerte y qué trucos tienes para estudiar?

Las matemáticas siempre han sido mi fuerte, al igual que la física. La gente muchas veces piensa que me paso horas hincando codos y sin hacer otra cosa, pero estudio menos de lo que debería. A la hora de preparar un exámen suelo usar esquemas, y a partir de ahí intento contestar con lo que recuerdo de clase. También suelo señalar palabras clave para que me ayude a desarrollar los contenidos y así no dejarme nada en el tintero.

¿Cuáles son tus hobbies?

Me encanta leer, ver series, escuchar música... como a toda la gente, y sobre todo me encanta salir con los amigos al monte o de fiesta. Hago atletismo en Erandio y supone un reto verdadero y personal. También soy una persona que consume mucho YouTube, y últimamente me he aficionado a vídeos de la nueva tecnología, física y matemáticas. Y soy muy fan de los videojuegos.

Candela Gerediaga (16). La Pureza de María «Siempre he sido buena con los niños, así que elegiré algo de eso»

¿Qué querías ser de pequeña?

De pequeña tenía dos ideas muy claras. O médico o profe. Un día mi ama se hizo una herida que sangraba mucho y ahí se acabó mi idea de hacer Medicina.

¿Qué carrera vas a estudiar?

Me he metido por el Bachiller Biosanitario porque era el que menos me disgustaba de las tres opciones que tenía. Desde pequeña he sido buena con los niños, así que me imagino que si no me decanto por ninguna otra carrera durante estos dos años que me quedan me meteré a algo relacionado con eso.

¿Qué asignaturas son tu fuerte y qué trucos tienes para estudiar?

Todas se me dan bastante parecido, aunque quizás Lengua se me da un poquito mejor. Mi único truco para el estudio es la organización. Como tengo una hermana melliza me viene muy bien a la hora de estudiar porque nos lo preguntamos la una a la otra y es mucho más ameno que decírtelo a ti misma. Aunque la verdad es que prestando atención en clase en casa aprenderlo es mucho más fácil.

¿Cuáles son tus hobbies?

Entre las cosas que más me gusta hacer está el baloncesto, deporte que practico todas las semanas. Además, siempre he me ha encantado leer, aunque últimamente no leo tanto como me gustaría porque los estudios me quitan bastante tiempo.

Maite García (16). IES Botikazar BHI «Aunque las ingenierías son complicadas suele haber trabajo»

¿Qué querías ser de pequeña?

No lo recuerdo muy bien, pero por lo que me han contado mis padres quería ser pediatra y supongo que tendrá algo que ver con la profesión de mi ama, es médico.

¿Qué carrera vas a estudiar?

Todavía no lo tengo muy claro... Entre mis preferencias están las carreras de rama tecnológica (ingenierías varias). Aunque sean carreras muy complicadas suele haber trabajo. Pero tampoco descarto estudiar alguna carrera de letras como Derecho, que me atrae bastante.

¿Qué asignaturas son tu fuerte y qué trucos tienes para estudiar?

Matemáticas y Física y Química son las que más me interesan. Siempre me han gustado más las asignaturas de pensar que las de hincar los codos. Para estudiar no tengo ningún truco especial ni nada por el estilo. Simplemente, intento llevar todo al día para no estar en el último momento agobiadísima.

¿Cuáles son tus hobbies?

Me encanta nadar, escuchar música y leer, aunque no tengo mucho tiempo.

Jon Vázquez (16). Salvador Maristas «De niño quería ser profesor, como mis padres»

¿Qué querías ser de pequeño?

Profesor, como mis padres.

¿Qué carrera vas a estudiar?

Estoy dudando entre una ingeniería, como es la industrial o la mecánica, o una opción muy diferente como es la Biotecnología o la Bioquímica. Sé que aunque estas carreras tienen bastante dificultad, con esfuerzo se pueden sacar. Me gustaría trabajar en algo no mecánico, en algo que pueda aprender todos los días y me tenga que reciclar para sacar mi trabajo adelante.

¿Qué asignaturas son tu fuerte y qué trucos tienes para estudiar?

Las asignaturas que se me dan mejor y más me motivan son las que no son memorísticas, como son matemáticas o física y química. El mejor truco para llevar bien los estudios es estar atento en clase y esforzarse en entender el porqué de las cosas en vez de intentar únicamente memorizar. Y estudiar todos los días un poco en vez de un apretón al final.

¿Cuáles son tus hobbies?

Me gusta hacer deporte, más que la competitividad, creo que los valores que los deportes en equipo transmiten son importantes para crecer como persona. Además, la superación personal que se necesita es muy importante para aplicar en otros aspectos de la vida. Y el deporte es una fuente para mejorar la salud, tanto física como mental. También me gusta mucho viajar, disfruto visitando lugares en los que han ocurrido hechos históricos. Y, por supuesto, ir de vacaciones a la playa, salir con mis amigos...

Alba Hernández (16). IES Solokoetxe BHI «Hay que estudiar lo que a uno le guste, no pensar tanto en el mercado laboral»

¿Qué querías ser de pequeña?

No recuerdo haberme planteado nunca seriamente lo que quería ser de mayor

¿Qué carrera vas a estudiar?

Aún no tengo claro qué estudiar. Sin embargo, sé qué es lo que no quiero estudiar. Me encantan las Ciencias puras, por lo que todo lo relacionado con ciencias de la salud, artes, humanidades o ciencias sociales lo tengo descartado. Tampoco me llaman mucho las ingenierías y las arquitecturas, por lo que me acabaré decantando por alguna carrera como Física o Matemáticas. Estas carreras las he elegido por vocación. Personalmente, creo que esta decisión debe tomarse teniendo en cuenta lo que a uno le gusta, y no lo que va a encontrar luego en el mercado laboral, porque de aquí a unos años, la oferta puede variar.

¿Qué asignaturas son tu fuerte y qué trucos tienes para estudiar?

Me gusta más lo práctico, como matemáticas por ejemplo, que lo que hay que hacer es entender conceptos y luego saber aplicarlos. A la hora del estudio lo más importante es el esfuerzo diario. Estar pasando completamente de todo en clase y coger el libro para estudiar el día anterior al examen no sirve de nada. Lo importante es llevar las cosas al día, atender en clase, preguntar dudas... Con eso se consigue mucho.

¿Cuáles son tus hobbies?

Me encanta el deporte, en especial la gimnasia rítmica. Llevo practicándola desde que tenía 5 años. Me ayuda a relajarme y despejar la mente. También me gusta viajar, conocer sitios nuevos, culturas nuevas... ¡Y ver series en inglés!

Javier Salcedo (16). CPEIPS Ikasbide «Para preparar un examen mi padre me toma la lección»

¿Qué querías ser de pequeño?

Siempre tuve claro que algo relacionado con las ciencias, despertaba mi curiosidad el funcionamiento de la naturaleza.

¿Qué carrera vas a estudiar?

O bien el doble grado de Física y Matemáticas en la UCM, o el doble grado de Física e Ingeniería Electrónica en la UPV. Dadas las altas notas de corte que tienen creo que supone un desafío entrar en ellas, ya que es necesario hacer un Bachillerato y una prueba de acceso a la Universidad prácticamente perfectos, y eso supone una gran presión para los alumnos.

¿Qué asignaturas son tu fuerte y qué trucos tienes para estudiar?

Física y Química y Matemáticas. La mejor manera de que se te queden las cosas grabadas en la mente es prestar atención al profesor mientras habla y da las explicaciones, te ahorra mucho tiempo de estudio en casa. Y a la hora de preparar los exámenes me gusta que mi padre me tome la lección.

¿Cuáles son tus hobbies?

Los juegos de mesa y los videojuegos. También juego a balonmano en el equipo Loyola Indautxu.