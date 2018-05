La desconocida utilidad de esta pequeña tapa del coche Está ubicada en la parte trasera del coche EL CORREO Martes, 1 mayo 2018, 16:19

Si alguna vez has tenido que sufrir alguna avería en carretera y has tenido que hacer uso de la grúa, quizá sepas de antemano de qué va este artículo, pero si no, quédate porque vas a descubrir una utilidad que suele pasar inadvertida y que está en tu propio vehículo. Hablamos de una pequeña tapa en el parachoques trasero.

La misma, que está en casi todos los coches, está ubicada justo en la parte baja del coche, en su parte trasera. Sirve precisamente para ayudar a mover nuestro vehículo cuando es imposible hacerlo de un modo más convencional. Pues, en este hueco se esconde un gancho. Este sirve para remolcar el vehículo sin que sufra daños. Al moverlo a través de este artilugio, el coche queda protegido en el resto de su carrocería y facilita el trabajo a la grúa que retirará el vehículo.