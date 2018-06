Denuncian los obstáculos de Lanbide para dar la RGI a víctimas de maltrato Imagen de la concentración frente a la sede de Emakunde. / Rafael Gutiérrez Colectivos de mujeres protestan frente a Emakunde para requerir que el instituto escuche sus críticas a la reforma de la RGI planteada por el Gobierno vasco LAURA ALZOLA Lunes, 18 junio 2018, 15:11

Varias asociaciones sociales han denunciado este lunes ante la sede de Emakunde en Vitoria la «pasividad» de esta institución ante los obstáculos que pone Lanbide para la concesión de las ayudas sociales a ciertos colectivos de mujeres, principalmente a las que son víctimas de la violencia de género. Unas veinte personas han desplegado frente a las oficinas del Instituto Vasco de la Mujer una pancarta con la frase «Lanbide no se planta frente a las violencias machistas», coreando gritos como «Emakunde no me cunde».

Liz Quintana, miembro del colectivo Argitan, el centro asesor de la mujer en Barakaldo, y una de las portavoces de los colectivos convocantes, ha explicado que las asociaciones de mujeres discrepan de la reforma de la RGI propuesta por el Gobierno vasco y han querido trasladar a Emakunde su preocupación, sin éxito. «Esta modificación afecta a las mujeres víctimas de violencia de género, a las trabajadoras del hogar y a aquellas mujeres con menores a su cargo. Somos muchas y requerimos la implicación de Emakunde en este asunto», ha afirmado.

Para los colectivos convocantes la propuesta de Ley contiene varios puntos que «incidirán en la profundización de la precariedad y feminización de la pobreza», mediante la imposición de criterios «totalmente arbitrarios y alejados de la realidad» que viven las mujeres. «Hasta ahora se podían percibir hasta dos RGI por vivienda, mientras que con la nueva propuesta solamente será una, lo que dejará muchas veces a la mujer aún más dependientes de quien la reciba, que normalmente, suele ser él, dentro de la unidad de convivencia», ha explicado Quintana.

Orden de alejamiento

Otro de los criterios señalados desde hace años como problemáticos por estas plataformas es que, para tener acceso a la Renta de Garantía de Ingresos que gestiona Lanbide se exige, en el caso de las mujeres víctimas de la violencia de género, presentar una orden de alejamiento en vigor; algo que a veces es imposible, porque esa decisión depende de un juez. Por ello, proponen que el requisito de la orden de alejamiento no sea determinante a la hora de acceder a la RGI; que «baste con una valoración de los servicios sociales que atienden a las mujeres maltratadas».

En el comunicado leído esta mañana en Vitoria los colectivos convocantes han señalado asimismo que Lanbide «exige a las mujeres víctimas separarse legalmente o reclamar a través del juzgado pensiones de alimentos para los hijos de inmediato, sin tener en cuenta argumentos válidos en contra». También han denunciado en el escrito que el Servicio Vasco de Empleo atiende a mujeres víctimas «obligándolas a trasladar información sensible en mesas atestadas de personas, sin respetar su intimidad».

Entre los colectivos que han participado en la protesta se encuentran varias asociaciones de mujeres de Bizkaia. Concretamente, Argilan-ESK, Argitan (el centro Asesor de la Mujer de Barakaldo), Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Oficina de Derechos Sociales de Portugalete, Posada de los Abrazos, Plataforma precaria Lanegia (Rekalde), RGI Santurtzi y SOS Racismo PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia.