¿Cuántos cafés toma clooney al día? Siete de cada diez espectadores son capaces de recordar la marca que anuncia el actor, un auténtico pelotazo publicitario. Como el de Matías Prats vendiendo seguros o el de Jesús Vázquez con los 'teléfonos' George Clooney representa el caso de manual de éxito en los anuncios. / NESPRESSO YOLANDA VEIGA Martes, 18 julio 2017, 02:08

Tendría guasa que a George Clooney no le gustara el café. Más ahora que los médicos recomiendan tres tazas al día. ¿Se acuerdan del hombre de la tónica? Pues esta vendría a ser la versión moderna y americana del aquel mítico spot de los años 80. El actor es el mejor 'vendedor'... y no solo de café, según confirma un estudio reciente elaborado por Personality Media, empresa que testa la imagen de los famosos entre el público. Clooney encabeza el ranking de caras conocidas a las que la gente recuerda por los anuncios que protagonizan. No solo saben que anuncia café, saben que es de Nespresso. El informe confirma también el éxito (mérito) de Matías Prats vendiendo seguros o de Nadal como imagen de marca de un coche.

Aunque el caso de Clooney es excepcional. «A las marcas no les suele gustar repetir con el mismo famoso porque creen que de un año a otro se desgasta pero con él han hecho una excepción y lleva diez años vendiendo café, algo complicadísimo en publicidad», asegura Santiago Mollinedo, director general de Personality Media. En esta última década los creativos de Nespresso han escrito para el actor distintos papeles, tramas desde la 'película' clásica hasta la comedia: «Será que es buen actor porque en todos resulta creíble. Al principio sus anuncios eran una cosa más como de galán pero en los últimos spots aparecía hasta robando capsulitas. Han hecho con él un viaje creativo genial». Con resultado altamente satisfactorio, que el 70% de los españoles es capaz de recordar la marca a la que Clooney 'presta' su imagen.

Una asociación menor pero notable en todo caso es la que han logrado Jazztel y Línea Directa con Jesús Vázquez y Matías Prats, respectivamente. Sin desmerecer el esfuerzo creativo, en estos dos casos el éxito ha llegado por la vía de la insistencia. «A base de repetir y repetir, de verles por la tele, el mensaje ha calado», explica Mollinedo. Y lo ha hecho porque el espectador atribuye a ambos presentadores unos valores que cotizan al alza en el negocio publicitario: la modernidad que desprende Jesús Vázquez y la confianza que ofrece Matías Prats. «Con éste último han reforzado mucho esa idea de: 'Si te lo dice Matías Prats, créetelo». En su caso, el 54% de los espectadores españoles saben que el presentrador de informativos es la 'imagen de marca' de Línea Directa y el 57% que Vázquez 'vende' productos de telefonía de Jazztel.

Otro éxito, 'pelotazo' más bien, de origen distinto a los anteriores: la eficacia de los spots de Gula del Norte que hace Karra Elejalde. «Se empezaron a rodar a raíz del éxito de la película 'Ocho apellidos vascos'. La firma buscaba siempre a un famoso vasco para sus anuncios y ese año tuvo el acierto de fichar a Karra. Cuando un espectador ve a un famoso en un anuncio presta más atención que si es alguien anónimo y cuando ven a Karra encima se dan cuenta de que está muy en su papel». El resultado: el 44% de los españoles recuerda la marca.

Y por ahí va también la cosa con Jesús Calleja. «Su caso es el ejemplo de cómo una empresa adapta la creatividad al perfil del famoso. Calleja anuncia seguros y le rescatan de la jungla, de un desierto... Es una genialidad», aplaude Mollinedo. Y un éxito de marketing porque el 55% de la gente es capaz de asociar al aventurero de Cuatro con Generali Seguros.

Pero más 'éxito' que él ha tenido Rafa Nadal como imagen de Kia, a la que asocian con el tenista hasta el 40% de los espectadores. «Fue la primera marca en apostar por él antes de que Nadal fuera Nadal. Tuvieron muy buen ojo y el que golpea el primero golpea dos veces, ya que a las marcas que han fichado después al tenista les ha costado borrar la huella de Kia».

Un caso calcado al de Paula Echevarría, la primera mujer que asoma en el ranking de Personality Media, e imagen de Pantene. «La ficharon cuando no tenía la fama que tiene ahora y demostraron muy buen ojo». También capacidad de convicción porque la actriz es «una apuesta muy local para una marca internacional». En España el 37% de la gente es capaz de recordar el nombre de la marca que vende Echevarría.

Otros ejemplos, de eco menor que estos pero que también han logrado un porcentaje de asociación muy alto, han sido Beckham vendiendo calzoncillos, Isabel Preysler bombones, el doctor House tónica, Fernando Alonso relojes, Imanol Arias productos de audición o Shakira pasta de dientes, entre otros.