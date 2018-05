¿Cuántas veces al día miras el móvil? Compruébalo y averigua si eres un 'smombie' Si caminas con la cabeza gacha, con lentitud, absorto en tu teléfono... puede que seas un 'zombie' de los smartphones -'smombie' para abreviar- y carne de cañón para sufrir accidentes SOLANGE VÁZQUEZ Martes, 22 mayo 2018, 00:41

¿Te has parado a pensar cuántas veces al día miras el móvil? Muchas veces es el WhatsApp, otras Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, el correo electrónico, la agenda, el parte meteorológico... Cada vez hay más 'lugares' en los que perderse, aunque sólo sean unos minutillos (que, si se van sumando, al cabo de la jornada no son una cantidad nada despreciable). Según algunos estudios -como uno elaborado por la consultoría Tecmark-, el promedio es de 221 vistazos diarios. Otros -como el realizado por Apple sobre sus usuarios de iPhone o uno de la Universidad de Nottingham- ofrecen datos más modestos, aunque también inquietantes: estiman que cada día desbloqueamos el móvil más de 80 veces. ¿Parece exagerado? Hay que tener en cuenta que se trata de una media y que quizá no sea tu caso, pero, seguramente, usas el móvil más de lo que crees. Si quieres comprobarlo, hay formas de hacerlo. Existen apps como Checky que contabilizan las veces que recurres al teléfono. Y otras (Moment) suman cuánto tiempo pasas mirando la pantalla del móvil. De este modo, puedes saber con exactitud cuánta atención absorbe cada día tu teléfono... e intentar ponerle remedio si consideras que es algo exagerado. Sobre todo, porque uno de los efectos negativos del 'enganche' al móvil es que te puedes acabar convirtiendo en un 'smombie' ('smartphone zombie'), una persona que camina despistada por la calle, a menudo realizando pequeños parones y totalmente abstraída de lo que la rodea porque sólo tiene ojos para la pantalla del móvil.

El peligro de ser un 'smombie' o peatón tecnológico no es sólo que te pierdas todo lo bueno que puede ocurrir a tu alrededor, como cambios en la ciudad, toparte con un conocido, una puesta de sol, una mueca graciosa de un niño, el posible amor de tu vida que pasa a tu lado, un billete de 50 euros en el suelo... Es que, de la manera más tonta, estás incrementando mucho las posibilidades de sufrir un percance, como una caída, un topetazo con algo más sólido que tú o un atropello. Según un estudio de la State University of New York (SUNY), el 10% de las emergencias que llegan a los hospitales de la ciudad -una de las más 'adictas' al móvil del mundo, junto con Hong Kong y Londres- tienen como protagonista a un 'smombie'. Y un informe de la Fundación Mapfre ha valorado que el riesgo que corren los peatones puede aumentar un 40% si van usando el móvil o llevan auriculares. No es de extrañar: el campo de visión de una persona centrada en la pantalla del teléfono es el 5% del habitual.

La propia Dirección General de Tráfico (DGT) ha hecho llamamientos a estos 'zombis' para que actúen con precaución y eviten ser atropellados o desencadenantes de accidentes de tráfico, ya que, según indica el informe de Fundación Mapfre, el 98% de los siniestros causados por peatones se debe a un mal uso del smartphone. En algunas partes del mundo se han puesto manos a la obra para intentar atajar el problema. En las ciudades alemanas de Colonia y Augsburgo se instalaron como experiencia piloto semáforos al ras del suelo cuyas luces pueden captar la atención del 'smombie' más distraído, ése que camina sin levantar la vista (no en vano, en Japón les denominan 'la tribu con la cabeza hacia abajo'). Asimismo, en Corea del Sur se han colocado señales de advertencia, también en el suelo, es decir, al alcance del 'smombie', para poner freno a la enorme cantidad de personas que pierden la vida mientras consultan el móvil. Vallas publicitarias, iniciativas artísticas que denuncian esta costumbre -en Suecia han tomado forma de falsas señales-, carriles especiales para 'smombies' como los habilitados en ciudades belgas y chinas... Estas ideas -más o menos exitosas- dan fe de la preocupación de las autoridades por los 'smombies'.

Problemas con las indemnizaciones

«Lo ves en cualquier acera, en cualquier paso de peatones -admite el subcomisario José Julio G. Zamanillo, Jefe de la División de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao-. Y no solo va la gente distraída con el teléfono, también es con la música... Todo ello reduce su atención, con el consiguiente peligro». Según explica, en la capital vizcaína son cada vez más conscientes de este fenómeno y otros que ponen en peligro a las personas, por lo que periódicamente se realizan campañas -en las que participan las Policías Municipales y la Ertzaintza- para concienciar a los viandantes de que ellos «también forman parte de la seguridad vial». En la última década, estas iniciativas dirigidas a los peatones han logrado rebajar el número de siniestros en la villa, pero, ¿existe el temor a que la 'zombificación' de los peatones haga repuntar el número de incidentes que tanto ha costado reducir? «Vemos que la gente va abstraída del entorno y que cruza sin haber mirado siquiera... -lamenta José Julio G. Zamanillo-. Nuestro trabajo es intentar que la tendencia a la baja de accidentes siga hasta lograr que el número de víctimas sea cero».

Lamentablemente, en la prensa aparecen cada vez más casos de personas que han sufrido graves percances -en ocasiones fatales- por ir distraídas con el móvil. Estas víctimas, además, lo tienen más difícil a la hora de reclamar. El mes pasado, una jueza rebajó más de 30.000 euros la indemnización -de 50.000 a 17.000- a un joven que sufrió serias heridas al meter la pierna en una alcantarilla sin tapa cuando caminaba por las inmediaciones del instituto de la localidad asturiana de Luarca. Aunque estimó que el Ayuntamiento tenía responsabilidad en los hechos al carecer de cubierta el agujero, consideró que el joven accidentado asumió un «riesgo» al «deambular de manera descuidada mirando el móvil». Asimismo, el pasado mes de octubre la Justicia denegó la indemnización a un hombre atropellado por un autobús en Sevilla cuando cruzaba por un paso de peatones. Al parecer, hablaba por el teléfono, por lo que su actuación ha sido calificada de «negligente». La compañía de transportes asegura que pasó «con el semáforo en fase roja».