El reportaje fotográfico de los rohinyás que ha ganado el premio Pulitzer Mohammad Ponir Hossain La agencia Reuters ha obtenido este galardón por su trabajo fotográfico sobre la violencia que sufrieron los refugiados rohinyás al huir de Birmania

La agencia de noticias Reuters ha ganado dos premios Pulitzer este 2018, uno por un reportaje especial que reveló las conexiones entre el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y escuadrones de la muerte de la policía; y otro por una producción fotográfica sobre la crisis de los rohinyás, la minoría musulmana perseguida por el Ejército de Birmania.

Más de 700.000 miembros de esta etnia han tenido que huir al vecino Bangladesh desde el pasado 25 de agosto, cuando los militares birmanos comenzaron a atacar los pueblos de los rohinyás, donde asesinan, violan y torturan a la población civil. Esta, una minoría musulmana en un país de mayoría budista, es víctima de un auténtico genocidio.

En la galería fotográfica que acompaña a esta información, puedes ver las impactantes imágenes tomadas por Danish Siddiqui, Mohammad Ponir Hossain, Damir Sagolj, Hannah McKay, Adnan Abidi, Cathal McNaughton y Soe Zeya Tun entre agosto y noviembre de 2017.

Pulitzer por destapar el 'caso Weinstein'

El diario 'The New York Times' y la revista 'The New Yorker' ganaron este lunes el Premio Pulitzer al servicio público por las explosivas revelaciones que derribaron a Harvey Weinstein y desataron una profunda reflexión mundial en torno al acoso sexual.

El prestigioso premio fue otorgado al equipo del 'The New York Times' liderado por las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey, así como al colaborador de la 'The New Yorker' Ronan Farrow, por los impactantes artículos que derribaron al magnate de Hollywood y provocaron una avalancha de acusaciones contra otros hombres poderosos.