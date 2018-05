Cientos de estudiantes se manifiestan en Euskadi contra la sentencia a 'La Manada' PEDRO URRESTI Entre gritos de «escucha hermana, aquí está tu manada» , los asistentes han exhibido carteles con diferentes mensajes EFE Jueves, 10 mayo 2018, 16:42

Cientos de estudiantes se han manifestado en las tres capitales vascas para protestar contra la sentencia de 'La Manada', solidarizarse con la víctima y clamar que este caso no fue un delito de abuso sexual, sino de violación.

El Sindicato de Estudiantes ha convocado hoy manifestaciones y huelgas en institutos y universidades como crítica a la resolución de la Audiencia de Navarra que condena a los cinco autores del ataque sexual a una joven de 18 años en los sanfermines de 2016 a nueve años de prisión al considerar que cometieron abuso sexual y no agresión sexual (violación).

En Bilbao, cientos de estudiantes, respaldados por integrantes de asociaciones de pensionistas, han partido de la plaza Arriaga y han recorrido la Gran Vía hasta la plaza Moyua tras una pancarta en euskera en la que se leía «No es abuso, es violación. Nosotros sí te creemos».

Entre gritos de «escucha hermana, aquí está tu manada» , los asistentes han exhibido carteles en los que se leía «la manada viola a una chica, la Justicia a todas las mujeres», «nuestro grito por las que ya no tienen voz», «¿me tienen que asesinar para que me crean?» o «no es no. Todos los hombres no somos iguales».

La portavoz del Sindicato de Estudiantes en Euskadi, Laura Spearey, ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación la solidaridad con la víctima y tras afirmar que la sentencia «ha demostrado el carácter intrínsecamente machista de la Justicia», ha asegurado que los estudiantes «saldrán a la calle las veces que haga falta para protestar por ello».

En Vitoria, en torno a trescientos jóvenes, en su práctica totalidad chicas, se han concentrado en la Plaza de la Virgen Blanca y luego han ido en manifestación hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia. Las manifestantes han coreado gritos como «no es abuso es una violación», «gora borroka feminista» y «nosotras somos la manada», entre otros.

Belén Galván, portavoz de la plataforma «Libres y Combativas», ha leído un comunicado en el que ha expresado su rechazo contra una sentencia «asquerosa» y «absolutamente escandalosa», que lo que viene a hacer es «legalizar en la práctica la violación».

«Nos dicen que o nos resistimos y morimos o es sexo consentido» ha añadido Galván quien ha denunciado una «doble vara de medir» de la Justicia que condena a 9 años a los miembros de La Manada y a penas más altas a tuiteros y raperos «por criticar al PP y a la Casa Real».