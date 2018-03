Misterio Hawking me caía bien porque dedicó toda su vida y toda su capacidad intelectual a desentrañar el interrogante que obnubilaba a mi abuelo materno cuando miraba al espacio Stephen Hawking. ARANTZA FURUNDARENA Viernes, 16 marzo 2018, 00:46

Admiraba a Stephen Hawking por las mismas razones que lo admira todo el mundo: su deslumbrante inteligencia, su prodigiosa intuición científica, sus descubrimientos sobre el cosmos, su socarrón sentido del humor, su admirable coraje a la hora de enfrentarse a una enfermedad tan devastadora como la esclerosis lateral amiotrófica... Pero por encima de todo, Hawking me caía bien porque dedicó toda su vida y toda su capacidad intelectual a desentrañar el interrogante que obnubilaba a mi abuelo materno... Mi abuelo Doroteo Moreno, que en su juventud fue pastor en las estribaciones del Moncayo, solía quedarse largo rato al raso escudriñando el cielo estrellado y repitiendo con admiración: «¡Qué misterio encierra esto!» La frase (no me dirán que no) es aplicable a casi todo en la vida, y tan inabarcable e inconmensurable como algunas de las que nos dejó el gran Stephen Hawking.

Qué quieren, soy la orgullosa nieta de aquel filósofo de gayata y alpargata y me gusta pensar que, a la hora de enfrentarse al vasto universo, un humilde pastor y un insigne científico comparten el mismo asombro, la misma fascinación, la misma curiosidad por entender lo apenas inteligible y esa desventaja sideral del que se mide con la inmensidad... Mi abuelo nos dejó hace muchos años. Hawking acaba de hacerlo ahora. Se ha ido dejando notables hallazgos e ingeniosas frases, pero sin haber encontrado una respuesta a la pregunta fundamental: de dónde rayos hemos salido nosotros y todo lo que nos rodea. Cuál es el origen del famoso 'Big Bang'. Qué había antes. Qué fue primero... En fin, esa duda primigenia que a unos les conduce a la melancolía, a otros les provoca intensas agujetas mentales y a muchos los lleva a aferrarse al asidero de cualquier fe religiosa que intente explicarlo con teorías todavía más incomprensibles e inverosímiles que la propia existencia del cosmos.

Cuentan ahora sus biógrafos que, a pesar de toda su sapiencia, el universo más inescrutable al que se enfrentó Stephen Hawking fue el femenino, que nunca pudo entender a las mujeres. A mí me divierte imaginarlo mirando a las de mi especie como mi abuelo miraba la Vía Láctea y rumiando para sí... ¡Qué misterio encierra esto!