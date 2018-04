Buscaba su hotel y escaló ebrio una cima de los Alpes El hombre, un turista estonio, ascendió, sin darse cuenta, una montaña de 2.400 metros y se quedó dormido tras forzar la puerta del bar de una estación de esquí ELCORREO.COM Martes, 17 abril 2018, 11:24

Si viajas a los Alpes y quieres buscar tu hotel tras una noche de juerga con una copa de más ten cuidado. Que no te ocurra lo mismo que a un turista estonio que acabó subiendo una montaña de 2.400 metros sin darse cuenta mientras ansiaba llegar a la confortable y calentita habitación en la que se alojaba.

El hombre, del que ha trascendido solo el nombre de Pavel y que tiene 30 años, escaló la cima y se topó desorientado con el bar de una estación de esquí, creyendo que era la habitación de su hotel. Incluso intentó abrir la puerta con la llave que le habían dado en recepción. Al final forzó la cerradura. Agotado por la larga caminata, y por su estado de embriaguez, se quedó dormido sobre un sofa del local, no sin antes apropiarse de dos botellas de agua para saciar su sed tras la larga ascensión. No se despertó hasta unas horas más tarde, cuando se lo encontró el personal del bar, que no daba crédito al estado en el que se encontraba el intruso.

Ignoraba que la Policía y los bomberos del centro turístico de Cervinia, en el Valle de Aosta, junto a la frontera entre Italia y Suiza, habían sido informados de su desaparición y se habían organizado varios equipos de rescate. No imaginaron que pudiera escalar la cima de 2.400 metros con una vestimenta nada apropiada para combatir el frío y la nieve. Incluso iba calzado con zapatos.

La Policia cree que Pavel inició su caminata totalmente borracho entre las 2 y las 3 de la madrugada y no fue localizado en el bar hasta más de seis horas después. Este urbanita estonio no se dio cuenta de que del asfalto y las iluminadas calles pasó a un gélido sendero nevado envuelto en un oscuro paraje alpino cada vez más empinado. Pero la insólita aventura le puede salir cara. Se enfrenta a una multa por la movilización de los equipos de rescate.